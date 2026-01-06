藍白「台灣未來帳戶」拚周五付委 盼朝野達成共識盡快三讀

國民黨、民眾黨推動台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account），在孩子出生挹注5萬元，並每年以1萬元投入帳戶，滿18歲可取回一桶金。國民黨立法院黨團今開記者會表示，這項民生法案拚本周五院會付委，盼不分黨派達成共識盡快三讀。

國民黨團今上午開台灣未來帳戶記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭、吳宗憲、羅廷瑋出席。林沛祥說，年輕爸媽跟家庭不怕辛苦，但怕未來不確定，怕生了撐不起孩子的未來，比如教育費、生活費、房貸等因此不敢生，台灣未來帳戶就是在回應這份不安，讓更多家庭敢於成家。

牛煦庭指出，政府對育兒補助破碎，面對少子化國安危機，因此國民黨、民眾黨共同提出「台灣未來帳戶」倡議，並提出條例草案預計本周五付委審查。他也說明，草案框架由政府挹注第一波，溯及2013年9月2日起，未滿12歲中華民國國民都會開立專戶，政府挹注5萬元基金，每年再補充存入1萬元，並鼓勵家長儲蓄跟企業加碼，投資國內優質ETF，讓資產複利成長及建立健康理財觀念。

牛煦庭指出，這筆錢有限制相關用途，包括就學貸款、就業輔導訓練、創業、購屋、租屋等，青年出社會必要開支就可以動用，讓未來世代有公平資產起跑線。

羅廷瑋說，他身為三明治世代，上有老下有小很有感，0到6歲國家養真的夠嗎？7歲以後才是真正開銷。有台灣未來帳戶即使家長沒有提撥，孩子滿18歲也可以擁有一筆資金，且只能用在創業、就學等，就算台灣未來帳戶無法解決少子化，但是對少子化表態。

吳宗憲也說，他太太從政大畢業後，花很長時間還學貸，生活也受到影響。若有台灣未來帳戶，讓育兒環境更加優化，讓年輕爸媽敢於生小孩，讓人民安心、安居樂業才是執政核心。

羅智強說，人民不生就是一種投票，少子化是非常重大課題，20、30年來全球都在受少子化之苦，尤其是比較進步一點的國家，但國民黨執政時，每個月前總統馬英九都會親自召集部會，開少子化危機對策會議，所以出生率在馬執政時期，從2010年最低開始往上升，等到馬卸任後又斷崖式的下跌。

羅智強說，在野黨提出台灣未來帳戶，是要幫助國家反轉少子化的國安危機。民進黨的政策執行同時，為何沒有思考，為什麼他們的政策不能逆轉少子化？就是跟一個政府只會拚抗中保台、只會拚意識形態有關，當注意力放在抗中保台跟意識形態的時候，有多少餘力來去扭轉少子化的危機？