聽新聞
0:00 / 0:00
中共圍台軍演 外交部：美、加明確表達對台海和平穩定支持
大陸解放軍去年底在台灣周邊進行軍演，外交部北美司副司長焦國祐今天表示，過去這段時間，美國及加拿大持續展現對台海和平穩定與安全的支持。
外交部今舉行例行記者會，焦國祐進行業務簡報表示，過去這段時間，美國及加拿大持續展現對台海安全的支持，包括川普政府宣布對台軍售，以及完成簽署「2026會計年度國防授權法案」（NDAA 2026），其中納入多項友台條文，協助強化台灣防衛能力及整體韌性、深化台美再安全及海巡領域的合作，並支持台灣國際參與，共同促進區域和平與穩定。
焦國祐說，針對中國去年底在台灣周邊進行的聯合軍演，升高區域緊張情勢，美國行政部門及國會跨黨派友人，包括聯邦參議院軍事委員會主席、眾議院外交委員會及眾院的「台灣連線」，都有明確表達對台海和平穩定的支持，反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀；加拿大政府也有就相關情勢關切，重申支持台海和平穩定。
