「晚安小雞」服刑期滿傳將遣送大陸 外交部：促請柬遣送返台

目前正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）即將服刑期滿，傳出「晚安小雞」可能被引渡到中國大陸。外交部發言人蕭光偉今天表示，不就特定個案進行臆測或評論；外交部將在尊重柬國司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府，依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台並持續提供必要的協助。

「晚安小雞」（本名陳能釧）與「阿鬧」2024年2月在柬埔寨西港凱博園區直播時疑遭毆失聯，又自拍稱被綁自逃，柬國當局介入調查後發現全案為自導自演。

外交部今舉行例行記者會，媒體詢問，「晚安小雞」在臉書公布自己即將出獄，有傳言其將被引渡到中國。對此，蕭光偉說，由於本案已經由柬埔寨司法機關判決確定 ，後續相關司法及行政處置由柬國政府辦理，外交部現階段依國際慣例，不就特定個案進行臆測或評論。

蕭光偉說，不過，外交部一向以維護國人的權益為最優先考量，並且已指示我國駐胡志明辦事處，持續與柬埔寨政府及相關機關及家屬保持聯繫，本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府，依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台並持續提供必要的協助。