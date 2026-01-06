快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

「晚安小雞」服刑期滿傳將遣送大陸 外交部：促請柬遣送返台

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
目前正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）即將服刑期滿，外交部發言人蕭光偉今天表示，將在尊重柬國司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府，依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台。圖／聯合報系資料照片
目前正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）即將服刑期滿，外交部發言人蕭光偉今天表示，將在尊重柬國司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府，依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台。圖／聯合報系資料照片

目前正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）即將服刑期滿，傳出「晚安小雞」可能被引渡到中國大陸。外交部發言人蕭光偉今天表示，不就特定個案進行臆測或評論；外交部將在尊重柬國司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府，依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台並持續提供必要的協助。

「晚安小雞」（本名陳能釧）與「阿鬧」2024年2月在柬埔寨西港凱博園區直播時疑遭毆失聯，又自拍稱被綁自逃，柬國當局介入調查後發現全案為自導自演。

外交部今舉行例行記者會，媒體詢問，「晚安小雞」在臉書公布自己即將出獄，有傳言其將被引渡到中國。對此，蕭光偉說，由於本案已經由柬埔寨司法機關判決確定 ，後續相關司法及行政處置由柬國政府辦理，外交部現階段依國際慣例，不就特定個案進行臆測或評論。

蕭光偉說，不過，外交部一向以維護國人的權益為最優先考量，並且已指示我國駐胡志明辦事處，持續與柬埔寨政府及相關機關及家屬保持聯繫，本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法及行政程序的前提下，促請柬埔寨政府，依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台並持續提供必要的協助。

外交部 晚安小雞 柬埔寨

延伸閱讀

中國女網紅流浪柬埔寨街頭　疑雙腿受傷癱坐「淒慘模樣」曝光

赴柬埔寨從事詐騙黑吃黑兇殺頻傳 警勸：勿拿命賭

網紅「晚安小雞」柬埔寨被關2年將出獄 傳出這原因恐遣送大陸

美接掌委國石油恐衝擊對陸出口 陸外交部：中方利益依法受保護

相關新聞

陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派...

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣...

政務副審計長沒了 朝野協商改增設常務職

監察院審計部盼增設政務副審計長，引發爭議，立法院今天朝野黨團協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，審計部非一般行政機關，...

民進黨團：盼柯文哲影響下 與民眾黨從預算審議開始合作

民眾黨前主席柯文哲上周五拜會民進黨立院黨團總召柯建銘，雙方談及總預算案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，希望未來在柯...

藍白「台灣未來帳戶」拚周五付委 盼朝野達成共識盡快三讀

國民黨、民眾黨推動台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account），在孩子出生挹注5萬元，並每年以1...

中共圍台軍演 外交部：美、加明確表達對台海和平穩定支持

大陸解放軍去年底在台灣周邊進行軍演，外交部北美司副司長焦國祐今天表示，過去這段時間，美國及加拿大持續展現對台海和平穩定與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。