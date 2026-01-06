民眾黨兩年條款鬆動有雜音 麥玉珍：法案通過與否無關任期

民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨立委麥玉珍今天表示，法案通過與否無關任期長短，而是有無把制度走完、願意低頭到處爭取，「從來不是任何一個人說了算」，民眾黨堅持制度重於個人、專業重於位置及誠信重於算計。

立法院本會期延會至1月31日，由於民眾黨貫徹兩年條款，現任7名立委也將隨之卸任。不過，人工生殖法目前尚未完成修法，針對陳昭姿是否繼續留任立委，柯文哲上周首度鬆口需要私下討論，黃國昌昨天接受網路節目專訪時也說，「陳昭姿狀況比較特別，那是她要跟柯文哲處理的問題。」

針對民眾黨貫徹兩年條款，民眾黨立委黃珊珊昨天在臉書說，「兩年前就已經簽過辭職書，今天再簽一次」，同黨立委麥玉珍今天也在臉書發文，自己在立法院完成2項新創法案，當中有很多討論也有很多揣測，然而法案通過與否無關任期長短，而是有無把制度走完、願意低頭到處爭取。

麥玉珍說，立法院三讀通過任何法案，從來不是任何一個人說了算，而是跨黨派反覆協商、一次又一次請託的結果，如同民眾黨前主席柯文哲親自拜訪朝野黨團，如果經過努力對方仍然不同意，那就是民主政治的政黨協商結果，而不是「只要留下來，法案就一定會過」這種簡化政治的說法。

麥玉珍表示，民眾黨一向堅持3項原則，分別為制度重於個人、專業重於位置及誠信重於算計，因此立法委員依制度輪替，本來就是民主政治的正常運作，如果因為「怕法案沒過」就拒絕制度，那才是真正背離從政的初心，她選擇把事情做好，而不是把位置坐久。

麥玉珍也說，民眾黨是換人接報、完成任務，而不是為了位置不願意交接，每一位立委手上都有幾十項法案，「那不是表演是責任，更是民意的託付，這不是逞快也不是雙標，而是原則與負責，更是對制度的尊重。」

麥玉珍表示，外界關心民眾黨能否將立法院當成培養治理人才的基地，而不是一次性消耗人才的舞台，國會換新人本來就是民主政治的正常運作，2026年地方首長本來就會輪替，「不論是民進黨、國民黨或民眾黨，都是民主的選擇」，相信大家真正關心「政策能否延續」而非「換誰」。