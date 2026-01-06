美軍逮補馬杜洛 外交部：期盼委內瑞拉順利過渡到民主政體
美國對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，我外交部今天表示，會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時因應，我國也期盼，委國能順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。
針對委內瑞拉情勢，外交部發言人蕭光偉今在例行記者會表示，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，及其威權統治造成的人道危機，長期以來已對當地、區域穩定造成嚴重衝擊。
另外，蕭光偉說，我國基於保僑、護僑的基本原則，外交部也會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時因應。我國也期盼，委國能順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。
蕭光偉強調，台灣將續與美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全穩定、繁榮，共同努力。
