快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

美軍逮補馬杜洛 外交部：期盼委內瑞拉順利過渡到民主政體

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
針對委內瑞拉情勢，外交部發言人蕭光偉今天表示，外交部也會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時因應。圖／聯合報系資料照片
針對委內瑞拉情勢，外交部發言人蕭光偉今天表示，外交部也會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時因應。圖／聯合報系資料照片

美國委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，我外交部今天表示，會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時因應，我國也期盼，委國能順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

針對委內瑞拉情勢，外交部發言人蕭光偉今在例行記者會表示，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，及其威權統治造成的人道危機，長期以來已對當地、區域穩定造成嚴重衝擊。

另外，蕭光偉說，我國基於保僑、護僑的基本原則，外交部也會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時因應。我國也期盼，委國能順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

蕭光偉強調，台灣將續與美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全穩定、繁榮，共同努力。

外交部 委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛案承審法官赫勒斯坦 92歲老手歷練知名大案

馬杜洛被捕 綠黨團：看見委、中、俄獨裁者聯盟共同特性

美逮馬杜洛 中國代表聯合國安理會表態：強烈譴責

馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」：綠營政客哀矜勿喜

相關新聞

陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派...

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣...

政務副審計長沒了 朝野協商改增設常務職

監察院審計部盼增設政務副審計長，引發爭議，立法院今天朝野黨團協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，審計部非一般行政機關，...

民進黨團：盼柯文哲影響下 與民眾黨從預算審議開始合作

民眾黨前主席柯文哲上周五拜會民進黨立院黨團總召柯建銘，雙方談及總預算案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，希望未來在柯...

藍白「台灣未來帳戶」拚周五付委 盼朝野達成共識盡快三讀

國民黨、民眾黨推動台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account），在孩子出生挹注5萬元，並每年以1...

中共圍台軍演 外交部：美、加明確表達對台海和平穩定支持

大陸解放軍去年底在台灣周邊進行軍演，外交部北美司副司長焦國祐今天表示，過去這段時間，美國及加拿大持續展現對台海和平穩定與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。