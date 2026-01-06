聽新聞
影／為退休警消啟動團體訴訟 黃國昌：費用由民眾黨吸收負責
立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但內政部至今未編列預算，民眾黨上午在黨部舉行「賴政府惡意賴帳－台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，主席黃國昌宣布將為退休警消啟動團體訴訟。黃國昌表示將公開接受所有警消的委託，透過行政訴訟選定當事人來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。
黃國昌在記者會上表示，依法行政4個字對賴政府竟是如此的遙遠困難，立法院去年三讀通過了「警察人員人事條例」的修正，國會三讀通過的法律，賴清德總統也依法公告，是一個完全有效的法律，但賴政府卻執意的針對辛苦的警、消、海巡署、空勤總隊，依據新修正的「警察人員人事條例」所應給他們的退休金，賴政府悍然拒絕編列預算。
黃國昌表示，民眾黨將會公開接受所有願意參加此團體訴訟的警察消防人員委託，透過行政訴訟選定當事人的制度來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有的成本由民眾黨吸收，代替退休警消提起訴訟，等拿到勝訴確定判以後，就可進行強制執行，這也是法治國家應有的作為。
