快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

影／為退休警消啟動團體訴訟 黃國昌：費用由民眾黨吸收負責

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民眾黨上午在黨部舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，退警總會榮譽會長耿繼文（左起）、退警總會會長黃啟澤、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、律師賴苡安出席，主席黃國昌宣布將為退休警消啟動團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。記者陳正興／攝影
民眾黨上午在黨部舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，退警總會榮譽會長耿繼文（左起）、退警總會會長黃啟澤、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、律師賴苡安出席，主席黃國昌宣布將為退休警消啟動團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。記者陳正興／攝影

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但內政部至今未編列預算，民眾黨上午在黨部舉行「賴政府惡意賴帳－台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，主席黃國昌宣布將為退休警消啟動團體訴訟。黃國昌表示將公開接受所有警消的委託，透過行政訴訟選定當事人來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。

黃國昌在記者會上表示，依法行政4個字對賴政府竟是如此的遙遠困難，立法院去年三讀通過了「警察人員人事條例」的修正，國會三讀通過的法律，賴清德總統也依法公告，是一個完全有效的法律，但賴政府卻執意的針對辛苦的警、消、海巡署、空勤總隊，依據新修正的「警察人員人事條例」所應給他們的退休金，賴政府悍然拒絕編列預算。

黃國昌表示，民眾黨將會公開接受所有願意參加此團體訴訟的警察消防人員委託，透過行政訴訟選定當事人的制度來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有的成本由民眾黨吸收，代替退休警消提起訴訟，等拿到勝訴確定判以後，就可進行強制執行，這也是法治國家應有的作為。

對於立院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，內政部至今卻未編列預算，民眾黨主席黃國昌上午表示，將公開接受所有警消的委託，透過行政訴訟選定當事人來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。記者陳正興／攝影
對於立院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，內政部至今卻未編列預算，民眾黨主席黃國昌上午表示，將公開接受所有警消的委託，透過行政訴訟選定當事人來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。記者陳正興／攝影
對於立院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，內政部至今卻未編列預算，民眾黨主席黃國昌（右二）上午表示，將公開接受所有警消的委託，透過行政訴訟選定當事人來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。記者陳正興／攝影
對於立院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，內政部至今卻未編列預算，民眾黨主席黃國昌（右二）上午表示，將公開接受所有警消的委託，透過行政訴訟選定當事人來進行團體訴訟，不需要任何費用，所有成本、律師費由民眾黨吸收負責。記者陳正興／攝影

台灣民眾黨 賴政府 警察 黃國昌

延伸閱讀

陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

黃國昌案被爆防火牆崩 蕭旭岑：賴政府接著辦藍委 改變國會席次

新北市長藍白合 黃國昌喊不急：各自把盤拚到最大再來合

黃國昌爆他不爽賴總統要選黨魁 張景森：政治狗仔愛套選舉劇本

相關新聞

陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派...

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣...

政務副審計長沒了 朝野協商改增設常務職

監察院審計部盼增設政務副審計長，引發爭議，立法院今天朝野黨團協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，審計部非一般行政機關，...

民進黨團：盼柯文哲影響下 與民眾黨從預算審議開始合作

民眾黨前主席柯文哲上周五拜會民進黨立院黨團總召柯建銘，雙方談及總預算案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，希望未來在柯...

藍白「台灣未來帳戶」拚周五付委 盼朝野達成共識盡快三讀

國民黨、民眾黨推動台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account），在孩子出生挹注5萬元，並每年以1...

中共圍台軍演 外交部：美、加明確表達對台海和平穩定支持

大陸解放軍去年底在台灣周邊進行軍演，外交部北美司副司長焦國祐今天表示，過去這段時間，美國及加拿大持續展現對台海和平穩定與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。