陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派說法，最終決議兩年條款繼續執行，除非前主席柯文哲另有指示，「我就是在執行決議，沒有破壞制度的問題。」

立法院本會期延會至1月31日，由於民眾黨貫徹兩年條款，現任7名任滿兩年立委也將隨之卸任。不過，人工生殖法目前尚未完成修法，針對陳昭姿是否繼續留任立委，柯文哲上周首度鬆口需要私下討論，黃國昌昨天接受網路節目專訪時也說，「陳昭姿狀況比較特別，那是她要跟柯文哲處理的問題。」

民眾黨上午舉行「賴政府惡意賴帳，台灣民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道」記者會，針對陳昭姿可能留任立委等話題，黃國昌受訪時表示，2024年總統及立委選舉期間，柯文哲親自向台灣社會攬才，「我可以很老實地講，當年能夠拿到這麼多選票，柯文哲絕對是最大因素。」

黃國昌指出，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派說法，有人認為應該繼續執行，好讓台灣社會看到民眾黨開大門走大路，也有人認為不應該繼續執行，兩年就換人可能將影響立法院黨團戰力，兩種說法都有道理，都是為了民眾黨好。

黃國昌說，當天他在會後提出建議，就是兩年條款繼續執行，除非柯文哲另外有指示，全體黨代表也一致同意，「我在做的事情，就是執行黨代表大會的決議」，至於陳昭姿跟柯文哲另外處理，其實沒有破壞制度的問題，黨代表大會的決議就是如此。

黃國昌說，柯文哲要跟陳昭姿另外處理的事情，可能再過一段時間就會比較清楚，「這些事情處於現在進行式，相信很快會有清楚明確的答案。」

媒體詢問，傳出黨內部分立委有意見，有意醞釀拒絕簽署辭職書，黃國昌聽聞後則表示，民眾黨本來就有制度，至於傳出立委有意見，對於這種沒有任何事實證據基礎的政治流言，其實沒有什麼回應的必要，「請問誰有意見？如果說不出來，恐怕連問題本身的事實基礎都不存在。」

