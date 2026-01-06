快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

影／批陳玉珍離島自貿區為中國洗產地 經民連：恐拖累台美關稅談判

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本周二、三讀闖關，台灣經濟民主連合召集人賴中強（右起）、研究員黃承瀚、高鉦詠今天在立法院舉辦記者會提出警告，若該案通過將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。記者余承翰／攝影
國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本周二、三讀闖關，台灣經濟民主連合召集人賴中強（右起）、研究員黃承瀚、高鉦詠今天在立法院舉辦記者會提出警告，若該案通過將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。記者余承翰／攝影

國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本周二、三讀闖關，台灣經濟民主連合召集人賴中強與研究員黃承瀚、高鉦詠今天在立法院舉辦記者會提出警告，若該案通過將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板，呼籲藍白立委勿在美國總統川普強化對中國關稅壁壘之際，粗暴通過「離島建設條例」，恐導致台灣被貿易制裁牽連，重創台灣經濟命脈。

賴中強批評，陳玉珍草案的離島自貿區明定只對中國開放，方便中國貨從廈門、福州就近到金馬、馬祖包裝、貼標籤與簡易加工後再出口，設置目的就是要幫中國貨洗產地，挑戰美國總統川普最在意的中國貨洗產地問題，若三讀通過恐為台美貿易關稅談判投下變數。

國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本周二、三讀闖關，台灣經濟民主連合召集人賴中強（右起）、研究員黃承瀚、高鉦詠今天在立法院舉辦記者會提出警告，若該案通過將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。記者余承翰／攝影
國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本周二、三讀闖關，台灣經濟民主連合召集人賴中強（右起）、研究員黃承瀚、高鉦詠今天在立法院舉辦記者會提出警告，若該案通過將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。記者余承翰／攝影

馬祖 離島 產地

延伸閱讀

緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

馬郁雯指控她涉中華電信人事關說 陳玉珍：做賊喊抓賊

綠憂藍暗渡「陳」倉 防陳玉珍版助理費案藉牛煦庭版還魂

助理費案捨陳玉珍版改牛煦庭版逕付二讀 藍嘆：給有需求立委交代

相關新聞

美軍逮補馬杜洛 外交部：期盼委內瑞拉順利過渡到民主政體

美國對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，我外交部今天表示，會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時...

影／為退休警消啟動團體訴訟 黃國昌：費用由民眾黨吸收負責

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但內政部至今未編列預算，民眾黨上午在黨部舉行「賴政...

陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派...

曹西平猝逝讓手足特留分問題再現 法務部贊同廢除別再拖

未婚藝人曹西平驟逝，遺產能否如他所願全給照顧他的乾兒子，引發熱烈討論。法務部去年回應民間在公共政策網路參與平台提案，稱今年初將就廢除民法「遺產兄弟姊妹特留分」規定修法，相關案例天天不斷，法務部不能再拖。

選舉年拚民生法案 國民黨「政治三法」要闖關有變數

備戰2026，國民黨主席鄭麗文日前透露，因下半年要投入輔選，盼上半年完成訪美與訪陸。國民黨也定調，下會期全力推動民生法案，包括藍白共推的「台灣未來帳戶特別條例」，智庫正盤點青銀、能源與教育民生法案；至於助理費、選罷法「周典論條款」，以及黨產條例等政治法案，要拚三讀闖關仍有變數。

轟政府「賴帳」不發新版警消退休金 吳宗憲助提告：律師費我出

行政院仍未在今年度總預算中編列修法通過後的新版警消退休金，國民黨立委吳宗憲表示，程序都已依法進行，但賴政府卻以預算未審、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。