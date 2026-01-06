影／批陳玉珍離島自貿區為中國洗產地 經民連：恐拖累台美關稅談判

國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本周二、三讀闖關，台灣經濟民主連合召集人賴中強與研究員黃承瀚、高鉦詠今天在立法院舉辦記者會提出警告，若該案通過將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板，呼籲藍白立委勿在美國總統川普強化對中國關稅壁壘之際，粗暴通過「離島建設條例」，恐導致台灣被貿易制裁牽連，重創台灣經濟命脈。

賴中強批評，陳玉珍草案的離島自貿區明定只對中國開放，方便中國貨從廈門、福州就近到金馬、馬祖包裝、貼標籤與簡易加工後再出口，設置目的就是要幫中國貨洗產地，挑戰美國總統川普最在意的中國貨洗產地問題，若三讀通過恐為台美貿易關稅談判投下變數。 國民黨立委陳玉珍等人提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本周二、三讀闖關，台灣經濟民主連合召集人賴中強（右起）、研究員黃承瀚、高鉦詠今天在立法院舉辦記者會提出警告，若該案通過將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。記者余承翰／攝影