轟政府「賴帳」不發新版警消退休金 吳宗憲助提告：律師費我出

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

行政院仍未在今年度總預算中編列修法通過後的新版警消退休金，國民黨立委吳宗憲表示，程序都已依法進行，但賴政府卻以預算未審、在等釋憲為由不發，就是在「賴帳」，他將協調專業律師團隊協助退休警消提告，由宜花「率先整隊」，大家只要備妥相關資料即可，相關費用由他來負責。

吳宗憲指出，他昨天在宜蘭縣議會和將近30位來自宜蘭、花蓮的退休警察座談，看著大家拿著「銓敘部審定函」訴說「退休金被短發」的委屈與憤怒，那種被國家背棄的痛，他感同身受；警消為台灣打拚了一輩子，現在卻得為每個月幾千塊「依法該拿」的養老金奔走。

吳宗憲批評，「警察人員人事條例」修法已三讀並由總統公布施行，銓敘部也依新法發出退休金審定函，明白算出每個人依新制應領的金額，所以「公法上請求權」早已成立，賴政府卻以「預算沒編好」、「釋憲還在走」為由扣住不發，說穿了就是國家在「賴帳」。

吳宗憲表示，賴政府此舉不僅違法，也不尊重每一位曾經在第一線付出的警消，現在唯一的路就是提起「給付之訴」，他將協調專業律師團隊協助提告，相關訴訟費用由他來負責，具體時程先由宜花率先整隊，並請退休警消備妥銓敘部審定函、退休核定資料、聯絡方式三項資料。

吳宗憲抨擊，不能「有事找警察」，警察退休時卻被一句「預算未編」擋在門外，他在立院也會持續監督。其實今天不只是為警消，更是為社會守住一條最基本的底線「法律明明說要給的，政府不能不給。」

國民黨力推提高警消退休金，修法也已三讀通過，眾多國民黨立委批評，退休警消的退休金目前仍被短發。圖／聯合報系資料照片
國民黨力推提高警消退休金，修法也已三讀通過，眾多國民黨立委批評，退休警消的退休金目前仍被短發。圖／聯合報系資料照片

轟政府「賴帳」不發新版警消退休金 吳宗憲助提告：律師費我出

行政院仍未在今年度總預算中編列修法通過後的新版警消退休金，國民黨立委吳宗憲表示，程序都已依法進行，但賴政府卻以預算未審、...

