馬杜洛被捕 綠黨團：看見委、中、俄獨裁者聯盟共同特性

委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍特種部隊突襲逮捕，這事件帶給台灣什麼啟示？民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，要看見獨裁者聯盟的共同特性，並持續相信民主制度、法治是好東西，如果中國國家主席習近平習慣跨境鎮壓，不如改成跨境取經。

陳培瑜指出，這事件如果只是看對台灣有什麼啟示就太狹隘了，應該把委內瑞拉、中國、俄羅斯等獨裁者聯盟一起檢視，他們有些共同特質，是視公民社會聲音為挑釁，都把軍隊視為維繫政權穩定的利己工具，也都把政黨輪替視為政治死路，和台灣等民主國家相去甚遠。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，任何國家元首必然是要以國家利益為優先考量，台灣作為中等國家，經濟實力不容小覷，對國際社會貢獻也相當重要，必須維繫區域穩定、安全。政府和人民都要有一定共識，自己的防衛要自己強化，友邦支持是可以期待，但不能完全依賴，就是希望在面對美國或世界各主要強國，如何確保國家生存，要以國家利益為第一優先發展。