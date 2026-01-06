快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

馬杜洛被捕 綠黨團：看見委、中、俄獨裁者聯盟共同特性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（左）和書記長陳培瑜（右）。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（左）和書記長陳培瑜（右）。記者蔡晉宇／攝影

委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍特種部隊突襲逮捕，這事件帶給台灣什麼啟示？民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，要看見獨裁者聯盟的共同特性，並持續相信民主制度、法治是好東西，如果中國國家主席習近平習慣跨境鎮壓，不如改成跨境取經。

陳培瑜指出，這事件如果只是看對台灣有什麼啟示就太狹隘了，應該把委內瑞拉、中國、俄羅斯等獨裁者聯盟一起檢視，他們有些共同特質，是視公民社會聲音為挑釁，都把軍隊視為維繫政權穩定的利己工具，也都把政黨輪替視為政治死路，和台灣等民主國家相去甚遠。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，任何國家元首必然是要以國家利益為優先考量，台灣作為中等國家，經濟實力不容小覷，對國際社會貢獻也相當重要，必須維繫區域穩定、安全。政府和人民都要有一定共識，自己的防衛要自己強化，友邦支持是可以期待，但不能完全依賴，就是希望在面對美國或世界各主要強國，如何確保國家生存，要以國家利益為第一優先發展。

陳培瑜 民進黨 委內瑞拉 馬杜洛 習近平

延伸閱讀

制裁行動再升級 瑞士凍結馬杜洛與相關人士資產

美逮馬杜洛 中國代表聯合國安理會表態：強烈譴責

馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」：綠營政客哀矜勿喜

華郵：中官員訪馬杜洛意外遇美出擊 急向北京發電報

相關新聞

美軍逮補馬杜洛 外交部：期盼委內瑞拉順利過渡到民主政體

美國對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，我外交部今天表示，會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時...

影／為退休警消啟動團體訴訟 黃國昌：費用由民眾黨吸收負責

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但內政部至今未編列預算，民眾黨上午在黨部舉行「賴政...

陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派...

曹西平猝逝讓手足特留分問題再現 法務部贊同廢除別再拖

未婚藝人曹西平驟逝，遺產能否如他所願全給照顧他的乾兒子，引發熱烈討論。法務部去年回應民間在公共政策網路參與平台提案，稱今年初將就廢除民法「遺產兄弟姊妹特留分」規定修法，相關案例天天不斷，法務部不能再拖。

選舉年拚民生法案 國民黨「政治三法」要闖關有變數

備戰2026，國民黨主席鄭麗文日前透露，因下半年要投入輔選，盼上半年完成訪美與訪陸。國民黨也定調，下會期全力推動民生法案，包括藍白共推的「台灣未來帳戶特別條例」，智庫正盤點青銀、能源與教育民生法案；至於助理費、選罷法「周典論條款」，以及黨產條例等政治法案，要拚三讀闖關仍有變數。

轟政府「賴帳」不發新版警消退休金 吳宗憲助提告：律師費我出

行政院仍未在今年度總預算中編列修法通過後的新版警消退休金，國民黨立委吳宗憲表示，程序都已依法進行，但賴政府卻以預算未審、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。