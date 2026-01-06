快訊

涉貪二審逆轉無罪高檢署研議後上訴 高虹安今回應了

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安。記者王駿杰／攝影
新竹市長高虹安被控擔任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審被依貪汙罪判刑7年4月，二審改判貪汙部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，台灣高檢署昨研議後決定上訴三審。對此，高虹安今回應，尊重檢方，如今二審已判決貪汙無罪，現在就是全力拼市政。

高虹安二審改判後，高檢署決定上訴三審，各界預期她將投入2026連任之戰，新竹市也是藍白合指標區之一，但三審的官司是否會發回？讓參選留下許多變數。

民眾黨前新竹黨部主委、市議員李國璋指出，不意外高檢署上訴，尊重檢方行使其職權，但希望司法就事論事，以本案本質公平審理，並對整個立院助理費生態做通盤考量。

李國璋說，高虹安復職後珍惜每一天，把所有精力都放在市政上，年底市長選舉目前不在考慮範圍，因為司法的進展是不可控的，現在只能以「關關難過關關過」的心情把事情做好。

地方政壇分析，檢方上訴後，最高法院如維持二審見解，高虹安仍能參選下屆市長，但若最高法院發回更審改判貪汙罪定讞，高將失去市長職務，也不得競選連任。依中選會規畫， 今年底縣市長選舉候選人登記時間為8月31日至9月4日，高虹安的官司能否在這之前有定論？將影響她能否拚連任。

高檢署指出，「本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，因此決定上訴」，陳昱愷有速審法第9條第1項第2、3款提起上訴的理由，一併提起上訴。

高虹安 貪汙

