黃國昌案被爆防火牆崩 蕭旭岑：賴政府接著辦藍委 改變國會席次

根據「鏡週刊」報導，檢調偵辦民眾黨主席黃國昌疑涉貪案，已經進入深水區，以「防火牆崩塌」形容。國民黨副主席蕭旭岑今早接受專訪，表示黃國昌若被羈押會是天搖地動的大事，黃國昌可能只是第一個，接著可能還有國民黨立委被辦，改變國會席次，這是為何賴清德總統不願意讓步。

黃國昌案正偵辦中，周刊報導稱檢調有新進展，而黃國昌的防火牆已經崩塌。蕭旭岑今早接受「千秋萬事」專訪，他表示，去年他就預言今年是賴政府大抓人的一年。黃國昌要非常小心，已經預定2月1日卸下立委身分，如果還有立委身分，檢調會投鼠忌器，但黃國昌簽下辭職書，只要卸下立委身分就沒有保護傘。民進黨透過特定周刊放話，檢調放話，慢慢收。

蕭旭岑指出，新的新聞可以看出來在鋪陳，黃國昌一旦不是立委，相關司法動作可能會出來，民眾黨可能會有前任、現任主席都被調查，民眾黨是否群龍無首。柯文哲今年3月宣判，法界盛傳會被判決10年以上，是否出現民眾黨權力核心真空，藍白合還有辦法進行嗎？親民進黨勢力站上權力核心，甚至可能綠白合。

蕭旭岑形容，黃國昌如果被羈押會是天搖地動的大事。他說，檢調、媒體、政治結合，民眾會看不下去，而賴政權算的是破解藍白合。遺憾黃國昌可能只是第一個，他聽過國民黨立院黨團同志講，幾個國民黨立委可能會被辦，「罷你不掉，就用司法圈起來」，改變國會席次，這是為何賴清德不願意讓步，因為認為席次可能會改變，藍白合也可能破局而變綠白合。