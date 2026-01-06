快訊

緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
馬郁雯貼出對話紀錄，疑地方人士向立委陳玉珍詢問中華電信人事案。圖／擷取自馬郁雯臉書
馬郁雯貼出對話紀錄，疑地方人士向立委陳玉珍詢問中華電信人事案。圖／擷取自馬郁雯臉書

台北市議員參選人馬郁雯接連爆國民黨立委陳玉珍疑介入中華電信人事案，今早馬郁雯在臉書貼出對話紀錄，再爆陳就是喬人事，截圖的對話中可見，問到某職員是否有升遷的轉圜空間等內容，陳玉珍也回到，已和中華電信協商好等字句。質疑有沒有喬人事？陳玉珍心裡很清楚。

馬郁雯寫到，陳玉珍昨天的回應，竟把喬人事包裝成陳情案，因此她再爆陳玉珍第三例喬中華電信人事的鐵證。她貼出在2024年10月5日，陳玉珍與金門地方有力人士的對話，「陳姓職員人事案是否有轉圜（原地直升）的空間？」

截圖照片顯示，陳玉珍回覆，「已經跟中華電信說，陳姓職員目前任中華電信公務課股長，調到中華電信行動分公司擔任股長，這也是升官。」對方馬上回「謝謝委員！本想他會在金門服務處直升公務課長的，他算滿好溝通的，但無論如何還是要謝謝妳！」陳玉珍又回，「大家重新往來，以後還是有機會。」

馬郁雯又貼出另一張對話紀錄，顯示2024年10月3日，陳玉珍與另一位金門地方人士強調，「跟中華電信已經協商好了，雖然沒有讓陳姓職員去做公務課長那個缺，但是一樣讓他升到另外一個缺，也是升官，那個缺的職等以後也是會到280 。」

馬郁雯說，實際向相關單位查證後，這名陳姓職員在中華電信任職40年，先前升官遭阻，陳玉珍還向中華電信高層表示「如果要升，不能在金門中心直升，一定要轉換單位到行動分公司，如果他願意才勉強同意。」

馬郁雯指，「這不是金門土皇帝，什麼才是金門土皇帝？」案發自今，陳玉珍至少已經施壓三個人事案，包含翁姓職員、李姓員工、陳姓職員，這已經符合貪汙治罪條例第六條：明知違背法令，圖自己或他人不法利益。處五年以上有期徒刑，併科新台幣三千萬以下罰金。

馬郁雯貼出對話紀錄，疑地方人士向立委陳玉珍詢問中華電信人事案。圖／擷取自馬郁雯臉書
馬郁雯貼出對話紀錄，疑地方人士向立委陳玉珍詢問中華電信人事案。圖／擷取自馬郁雯臉書

馬郁雯 陳玉珍 金門 中華電信

相關新聞

美軍逮補馬杜洛 外交部：期盼委內瑞拉順利過渡到民主政體

美國對委內瑞拉發動襲擊並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，我外交部今天表示，會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新狀況並且適時...

影／為退休警消啟動團體訴訟 黃國昌：費用由民眾黨吸收負責

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但內政部至今未編列預算，民眾黨上午在黨部舉行「賴政...

陳昭姿兩年條款列柯文哲指示但書 黃國昌：黨代表決議 沒破壞制度

民眾黨兩年條款期限將至，傳出立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，針對兩年條款是否繼續執行，去年黨代表大會有兩派...

曹西平猝逝讓手足特留分問題再現 法務部贊同廢除別再拖

未婚藝人曹西平驟逝，遺產能否如他所願全給照顧他的乾兒子，引發熱烈討論。法務部去年回應民間在公共政策網路參與平台提案，稱今年初將就廢除民法「遺產兄弟姊妹特留分」規定修法，相關案例天天不斷，法務部不能再拖。

選舉年拚民生法案 國民黨「政治三法」要闖關有變數

備戰2026，國民黨主席鄭麗文日前透露，因下半年要投入輔選，盼上半年完成訪美與訪陸。國民黨也定調，下會期全力推動民生法案，包括藍白共推的「台灣未來帳戶特別條例」，智庫正盤點青銀、能源與教育民生法案；至於助理費、選罷法「周典論條款」，以及黨產條例等政治法案，要拚三讀闖關仍有變數。

轟政府「賴帳」不發新版警消退休金 吳宗憲助提告：律師費我出

行政院仍未在今年度總預算中編列修法通過後的新版警消退休金，國民黨立委吳宗憲表示，程序都已依法進行，但賴政府卻以預算未審、...

