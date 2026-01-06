緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

台北市議員參選人馬郁雯接連爆國民黨立委陳玉珍疑介入中華電信人事案，今早馬郁雯在臉書貼出對話紀錄，再爆陳就是喬人事，截圖的對話中可見，問到某職員是否有升遷的轉圜空間等內容，陳玉珍也回到，已和中華電信協商好等字句。質疑有沒有喬人事？陳玉珍心裡很清楚。

馬郁雯寫到，陳玉珍昨天的回應，竟把喬人事包裝成陳情案，因此她再爆陳玉珍第三例喬中華電信人事的鐵證。她貼出在2024年10月5日，陳玉珍與金門地方有力人士的對話，「陳姓職員人事案是否有轉圜（原地直升）的空間？」

截圖照片顯示，陳玉珍回覆，「已經跟中華電信說，陳姓職員目前任中華電信公務課股長，調到中華電信行動分公司擔任股長，這也是升官。」對方馬上回「謝謝委員！本想他會在金門服務處直升公務課長的，他算滿好溝通的，但無論如何還是要謝謝妳！」陳玉珍又回，「大家重新往來，以後還是有機會。」

馬郁雯又貼出另一張對話紀錄，顯示2024年10月3日，陳玉珍與另一位金門地方人士強調，「跟中華電信已經協商好了，雖然沒有讓陳姓職員去做公務課長那個缺，但是一樣讓他升到另外一個缺，也是升官，那個缺的職等以後也是會到280 。」

馬郁雯說，實際向相關單位查證後，這名陳姓職員在中華電信任職40年，先前升官遭阻，陳玉珍還向中華電信高層表示「如果要升，不能在金門中心直升，一定要轉換單位到行動分公司，如果他願意才勉強同意。」