【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸關係條例，要把法案名稱改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼，被形容是民進黨要進入「法理台獨」，引發高度爭議。不過僅短短2天，此案就胎死腹中。雖說對於到底是「撤案」還是「尚未成案」，仍呈現羅生門；但綠委弄巧成拙，反成在野黨話柄，已是不爭事實。

此事件第一個尚未釐清之處，是林宜瑾宣稱並不是「撤案」，而是「尚未成案」。但對此藍委指證歷歷，說她確實已經把案子送到議事處，只是再找助理偷偷把提案取回，並用立可貼「塗抹」送案紀錄的。藍委羅智強的指控顯得非常有把握，甚至要林宜瑾「不服來告」。在林宜瑾進一步舉證自己到底有沒送案前，與其說這是「藍綠羅生門」，更像是林宜瑾在撤案後的搪塞辯解。

不過，比起送案與否的枝節問題，此案還有其他幾個令人疑惑之處。姑不論林宜瑾提案有高度違憲之虞，這種「法理台獨」的主張，無疑將給賴政府帶來極大的麻煩；而類似的事件，2020年也曾發生過，當時是由綠委蔡易餘提案，總共有18位綠委提案、連署；但也是短短7天，就狼狽撤案，對於這段歷史，民進黨立委應該不會忘記，怎會再犯？

另外，上次蔡易餘提案的18位提案人、連署人當中，仍有11人是現任立委，大多這次都沒有上林宜瑾的車。兩次都連署的，只有提案人林宜瑾和連署人莊瑞雄、陳瑩和陳秀寶。其中莊瑞雄還是蔡易餘案的共同提案人，對當年撤案更應記憶猶新，怎會這次又「上錯車」？而且，這次提案、連署的綠委高達25人，甚至超過2020年時綠委的提案、連署人數，已接近一半綠委了。

此次提案的林宜瑾，是根正苗綠的「賴系立委」；而在連署立委名單裡，更具代表性的「賴系立委」還有林俊憲；民進黨高雄市長初選，被認為是賴清德屬意的賴瑞隆也在其中。兩人分別是「賴清德人馬」出戰台南市、高雄市的代表，不約而同的都參與連署，不免讓人遐想：這真的只是立委的「自主提案」嗎？

無論是高層授意，或者林宜瑾自作聰明提案，民進黨的盤算，應該是在提案後被國民黨封殺，如此就可以在反控國民黨「不愛台灣」、「打壓台灣」。只是經過多年對抗，國民黨這次並未上當，第一時間就說不當煞車皮，才讓綠營的盤算落空。但如果「高層」想用這種危險的政治操作來和藍白對抗，或者「綠委」的政治判斷力已經喪失殆盡如斯，還能期待賴政府能夠「保護台灣」嗎？