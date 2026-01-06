馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」：綠營政客哀矜勿喜

美國日前對委內瑞拉發動軍事行動，強行控制委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其帶到美國。國民黨副主席蕭旭岑今早接受專訪，形容馬杜洛為「可憐的馬」，直言美國總統川普此舉將改變世界格局，打破以規則為基礎的國際秩序，使全世界進入強權畫分勢力範圍的階段。

蕭旭岑今早接受「千秋萬事」專訪，談及馬杜洛被美方以軍事行動強行控制並帶往美國一事，他先以「可憐的馬」形容馬杜洛，此事非常嚴重，會改變世界格局。美國從未少做顛覆其他國家政權的事情，方式包括顏色革命，發動示威抗議，還有發動政變，以及提供反對派軍火，把當權者趕下台。這次川普直接跳過這些程序，派兵抓人。

蕭旭岑表示，若主權國家的總統可以被抓到另一個國家，執行美國國內法，美國可以只要認定馬杜洛是毒梟而直接抓人，中國大陸也可執行國內法律，海警直接在台海盤查。

蕭旭岑表示，川普打破以規則為基礎的國際秩序，令全世界進入強權畫分勢力範圍的階段，美國要確保自己是美洲霸主，以後在亞洲、歐洲等也會相當程度讓出。

蕭旭岑表示，他要提醒綠營政客哀矜勿喜，我國是講究國際法的國家，怎麼可以坐視發生？綠營媒體、政客很高興，因為認為美國老大很厲害，可以震攝中國，且委內瑞拉防禦系統不堪一擊，但這是很大誤解。台灣有被承認嗎？沒有的話是在高興什麼。委國的中國製防空武器沒有發生作用，委內瑞拉的中國製防空武器系統數量不多，再加上美軍炸彈飽和攻擊，真正的重點是委內瑞拉內部早被美方滲透，到底委內瑞拉的防禦系統有沒有發動是疑問。