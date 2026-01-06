快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

美報告：中國侵台兵損恐十萬 全球影響力倒退數十年

中央社／ 華盛頓5日專電

華府智庫今天公布聚焦中國侵台失敗「代價」的報告，內容評估，若升級為大型衝突，共軍約10萬人陣亡。外交層面，中國則可能在全球舞台上倒退數十年。各國採取的懲罰性措施包括驅逐中國外交官、斷交及承認台獨等。

美國企業研究所」（AEI）學者古柏（Zack Cooper）於華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）今天上線的「若中國攻擊台灣：小規模衝突與重大戰爭情境對中國的後果」報告中提出上述分析。

古柏說，中國在入侵台灣後可能遭遇的國際成本，將取決於各國反應的「範圍、規模、速度與可持續性」。若僅發生小規模軍事衝突，國際社會的反應將以外交層面為主，例如公開譴責及驅逐中國使領館人員等，但影響相對有限，且多為短期行動。

然而，一旦戰事升級為大型衝突，古柏指出，然而，如果兩岸爆發更大規模的衝突，中國所承擔的國際成本可能更慘重。

他說，一場大規模戰爭將以對台灣的兩棲登陸作戰開始。中國最初的打擊目標不僅包括台灣的軍事力量，也包括駐紮在日本和關島的美軍。中國軍隊將登陸台灣，但其補給線將因台灣與美國對穿越台海的機艦實施有效打擊而被切斷。

經過幾個月的激戰，古柏寫道，中國軍隊將遭受巨大損失，約10萬人陣亡，並最後在「駐台部隊可在不受傷害下回中國」的條件下投降。

報告評估，台灣約有5萬名軍事人員及5萬名平民傷亡，而美國則將損失約5000名軍人與1000名平民。日本將損失1000名軍人和500名平民。

除此之外，報告預判不會再出現其他國家大規模人員傷亡。 雖然中國軍隊自台灣本島撤出後戰爭將告終止，但中方可能仍將持續控制金門與馬祖。

分析指出，美國及其盟友可能召回大使、驅逐中國外交人員，一些國家甚至可能退出「一帶一路」倡議或減少與金磚國家合作。

此外，北京高層與精英階層也可能恐面臨個人金融制裁，中國的飛機與船舶也可能被拒絕進入部分亞洲與歐洲國家領空與港口。其他懲罰性措施包括承認台獨、與台灣締結條約聯盟及禁止向中國出口武器等。

經濟影響方面，報告指出，即使只是有限度的軍事行動，對中國經濟的打擊也將是毀滅性的，成本可能以數兆美元計。

美國研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）2023年就一項「有限升級」情境所做的研究估計，在相當保守的假設下，相關經濟成本至少在2兆至3兆美元（約新台幣63兆至95兆元）間；彭博（Bloomberg）分析則認為，這數字可能接近10兆美元。

規模 美國 衝突

延伸閱讀

英外相避論斷美國對委作為合法性 議員憂台海效應

美軍突擊委內瑞拉 馬杜洛警衛多數陣亡 另有平民喪命

張景森批綠委擬修兩岸條例是「務虛台獨」 不如主動撤案

賴總統發表「韌性之島 希望之光」元旦談話 陸國台辦回應了

相關新聞

兩岸條例修法 林宜瑾悄悄「收回」提案

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並擬刪除「國家統一前」字眼及「...

陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，...

公教月退隨CPI調整限定對象 李來希：逼我們上街頭

立法院去年三讀通過停砍公教年金相關法案，但國民黨立委翁曉玲昨日表示，她看到銓敘部發的公文，竟說此次公務人員月退休金按消費...

美國押解委國總統背後有三大考量 綁架是最划算作法？

美軍於當地時間3日清晨動用特種部隊逕入委內瑞拉境內，把委國總統馬杜洛及其夫人抓捕到美國，這是歷史上第一次有一國用此綁架手法。這說明美國想以最低成本的方式解決棘手問題，背後有著「三大考量」。但綜觀過去二、三十年，美國發動所有侵入他國的行動，到頭來都是一場空。

華府直擊／美襲委內瑞拉強勢重整西半球 給中國下馬威

美國川普政府日前對委內瑞拉發動軍事打擊，這不但是美國貫徹其國家安全戰略、確保美國掌控西半球勢力之舉，同時也有給中國下馬威的味道；不過也有包括美國聯邦參議員在內認為，美國打擊委內瑞拉，甚至出動特種作戰部隊活逮委國總統馬杜洛，缺乏必要的法律基礎，是「邀請中國入侵台灣」。

青商會就職典禮話題人物 鄭麗文身旁同框「新竹縣蔣經國」引熱議

國際青商會中華民國總會4日在竹北喜來登大飯店舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，包括賴清德總統、新竹市長高虹安皆親臨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。