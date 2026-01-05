青商會就職典禮話題人物 鄭麗文身旁同框「新竹縣蔣經國」引熱議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
青商會就職典禮話題人物，鄭麗文身旁同框「新竹縣蔣經國」引熱議。圖／取自陳見賢臉書
國際青商會中華民國總會4日在竹北喜來登大飯店舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，包括賴清德總統、新竹市長高虹安皆親臨祝賀。活動中，一個畫面意外成為焦點，國民黨主席鄭麗文座位旁，正是日前在元旦升旗典禮因外型被網友封為「神似蔣經國」的新竹縣副縣長陳見賢，畫面曝光後再度掀起討論。

賴總統在致詞中分享「AI新十大建設」的政策願景，隨後鄭麗文也以國民黨主席身分勉勵在場青年領袖，期許年輕世代具備開創兩岸和平、關注全球穩定的宏觀視野。

鄭麗文致詞結束返回座位後，坐在一旁的「熟悉面孔」立刻引起關注，不少網友表示，乍看之下還以為是推動十大建設的前總統蔣經國穿越時空現身竹北，這位正是近期因外型爆紅的陳見賢，同樣受邀出席活動並上台致詞。

陳見賢在發言中提到，台灣在半導體、AI、生醫等產業持續擴張，大新竹地區已成為關鍵發展核心，未來縣府也將持續努力，讓縣民能安心生活、穩定成家立業。

活動結束後，陳見賢將致詞內容與現場照片分享至個人臉書，再度引發網友熱議，紛紛留言「國民黨主席跨時空支持新竹縣蔣經國」、「鄭麗文與蔣經國同框了」、「新竹縣的未來有希望了」等。

在國民黨正值備戰2026年新竹縣長選舉、黨內氣氛略顯緊張之際，這場意外的小插曲，反倒成了另類話題，也讓外界解讀為「正藍軍」凝聚共識的一線曙光。

陳見賢 鄭麗文

