聽新聞
0:00 / 0:00

憶馬英九放行獄中投書 陳水扁再發文批卓榮泰讓他心寒

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷鄭媁／台北報導

前總統陳水扁欲主持鏡電視網路節目「總統鏡來講」遭中監駁回，他昨再度發文鳴不平，稱過去前總統馬英九挺言論自由，讓他在北監時可以投書媒體貼補家用，現在主持節目被擋，卻是行政院長卓榮泰下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣，心更冷。」對此行政院昨天沒有回應。

民進黨內分析，陳水扁意在向賴清德總統爭取特赦，民進黨立委王世堅昨表示，前總統蔡英文任內曾研究是否特赦陳水扁，當時有些結論，卻礙於一些問題沒有達成；此事也列入現在執政黨考慮範圍，但國事如麻，更急迫的事情還有很多，所以遲遲沒有結果，這跟節目停不停播其實無關。

國民黨副主席蕭旭岑昨在廣播專訪時表示，這項決定「絕對是賴清德總統下令的」，陳水扁刻意點名卓榮泰，是因為卓「比較好講話」；陳水扁其實心知肚明，真正拍板的人是賴清德。不過蕭旭岑認為，賴清德此舉「做得對」，必須肯定，陳水扁目前屬保外就醫特殊狀態，依法本就應受到嚴格限制，怎可以趴趴走還主持節目？很多人是看不下去的。

陳水扁說，二○一一年在龜山，想賺點稿費貼補家用，打算在壹週刊寫專欄，第一篇「馬宋會不如不會」，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回；當時蘋果日報為此訪問時任總統馬英九，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，憲法言論自由仍應受保障；馬英九一句話讓台北監獄放行，只是題目改為「馬宋會無好會」。

陳水扁說，二○二六年他要主持「總統鏡來講」，南屯（中監）兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去五年主持節目ＹＴ線上播出模式，沒想到，前天中午與矯正署長林憲銘通話，林說那是卓榮泰下令不准播出；他聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，「比起外頭的天氣，心更冷」。

陳水扁 蕭旭岑 馬英九 民進黨 王世堅 卓榮泰 蔡英文 賴清德 保外就醫

延伸閱讀

【重磅快評】阿扁心寒勝導彈 直接命中這3人

憶馬放行他獄中投書 扁再發文稱卓榮泰讓他心寒

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

相關新聞

撤回兩岸條例修法？林宜瑾3聲明：沒有成案何來撤案 藍應停止造謠

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，多名國民黨立委爆料林宜瑾已撤案，引發...

林宜瑾擬修「兩岸條例」卻傳撤案 相關人士：尚未成案何來撤案？

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署，卻也引...

逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息

民進黨賴系立委林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，引發爭議；國民黨立委羅...

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，但稍早遭林辦否認。國民黨立法院黨團批評，這都有白紙黑字提案紀錄可...

遭威脅重罰！退伍校官已收赴陸管制通知 國民黨團嗆政府「在內部找敵人」

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另外也禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨立法院黨團指出，不少退...

「兩國條例」遭指撤案…林宜瑾親上火線回應！曝仍有立委欲連署未成案

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。國民黨立委羅智強今天說，林宜瑾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。