聽新聞
0:00 / 0:00

委國啟示 國防部副部長徐斯儉：突發狀況都有準備

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北報導

美國政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，有專家憂心北京有樣學樣，在台海複製斬首行動。國防部副部長徐斯儉昨天指出，國軍在突發狀況應處規定內，對各種突發狀況有所準備。他也說，能看出委國從俄羅斯及中國獲得武器水準與美方裝備的差距，凸顯裝備要不斷維修更新。

美軍行動震驚國際，國民黨立委王鴻薇稱美國學者提醒台灣應小心警惕，避免同樣事件發生。她認為，美國從說抓販毒到接管，再到現在說要涉入石油投資，顯然就想掌握油源；該事件給全球省思，也有美國學者提醒這是否會給中共啟示，中國大陸就在台灣旁邊，台灣要特別小心及警惕，避免有同樣事件發生。

國民黨立委賴士葆也說，美國總統川普以門羅主義說「美洲人的事務，美洲人自己管」，那中國大陸是否也會說「中國人的事務，中國人自己管」？委內瑞拉內部遭滲透，民進黨政府共諜案例層出不窮，這一切情況都太像了，但質詢國防部時，國防部都不敢正面回答。

徐斯儉指出，面對這項國際事件，應強化應對突發狀況的準備；從此次行動可看出，美方裝備精良程度，與委內瑞拉從俄羅斯及中國獲得武器的水準；委內瑞拉不只是用哪國武器的問題，最關鍵是維修保障問題很大，凸顯裝備要不斷維修更新，「敵人在進步，我們也必須要進步」。

徐斯儉指出，國防部年度預算內有很多嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍及保護戰士的個人裝備、也與照顧官兵有關。不論是年度預算還是特別預算，希望立法院能把預算排入委員會審查。

委內瑞拉 國防部 徐斯儉

延伸閱讀

陸汽車大舉銷往委內瑞拉 2025年1至11月年增130%

美接掌委國石油恐衝擊對陸出口 陸外交部：中方利益依法受保護

委內瑞拉變天 中國債權、貿易及投資可能受影響

主計長：軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算比較複雜

相關新聞

撤回兩岸條例修法？林宜瑾3聲明：沒有成案何來撤案 藍應停止造謠

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，多名國民黨立委爆料林宜瑾已撤案，引發...

林宜瑾擬修「兩岸條例」卻傳撤案 相關人士：尚未成案何來撤案？

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署，卻也引...

逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息

民進黨賴系立委林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，引發爭議；國民黨立委羅...

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，但稍早遭林辦否認。國民黨立法院黨團批評，這都有白紙黑字提案紀錄可...

遭威脅重罰！退伍校官已收赴陸管制通知 國民黨團嗆政府「在內部找敵人」

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另外也禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨立法院黨團指出，不少退...

「兩國條例」遭指撤案…林宜瑾親上火線回應！曝仍有立委欲連署未成案

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。國民黨立委羅智強今天說，林宜瑾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。