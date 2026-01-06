聽新聞
0:00 / 0:00

兩年條款鬆動？傳陳昭姿留任 有民眾黨立委醞釀不辭

聯合報／ 記者林銘翰唐筱恬／台北報導

民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。民眾黨主席黃國昌昨天說，自己已經簽署立委辭職書，民眾黨其他立委也是如此，而陳昭姿的狀況比較特別，還需要跟柯文哲自行處理。

據了解，民眾黨現任八位不分區立委中，陳昭姿傳出獲得留任，劉書彬因為二〇二五年三月十四日才遞補請辭的吳春城，兩年任期將至二○二七年三月十三日止；其餘黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷等六人確定將在一月底去職。黃國昌昨受訪時表示，民眾黨有其制度，一切按照制度走，至於陳昭姿情況特殊「再看看啦」。陳昭姿僅說，她本人無法多做任何說明，最後還是要交由柯文哲決定。

但據了解，昨早傳出黃國昌已簽辭職書，但陳昭姿可能會留下後，有部分民眾黨立委不滿，兩年條款適用八席立委，怎麼可以有人因為要推法案而變特例，傳出有人醞釀不簽辭職書。

立法院本會期延會至一月卅一日，隨著民眾黨貫徹「兩年條款」，現任立委也將隨之卸任。由於人工生殖法尚未完成修法，針對陳昭姿是否繼續留任立委，柯文哲上周首度鬆口私下討論，也讓民眾黨兩年條款出現鬆動。

黃國昌昨接受網路節目「誰來早餐」專訪，面對陳昭姿心繫人工生殖法，然而兩年條款進入倒數計時，他說兩年條款分為兩個部分，包括自己在內的六名立委，民眾黨團昨天就要收回辭職書，「陳昭姿比較特別，那是她要跟柯文哲處理的問題，其他人不會受到任何影響」。

不過，黃國昌也說，他並非此刻就辭去立委，而是還有行政程序要跑。

陳昭姿 民眾黨

延伸閱讀

新北市長藍白合 黃國昌喊不急：各自把盤拚到最大再來合

黃國昌爆他不爽賴總統要選黨魁 張景森：政治狗仔愛套選舉劇本

黃國昌重申：政院依法編列軍人警消預算 立院才能審議總預算案

黃國昌自曝已簽辭職書 「兩年條款」僅陳昭姿還要跟柯文哲處理

相關新聞

撤回兩岸條例修法？林宜瑾3聲明：沒有成案何來撤案 藍應停止造謠

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，多名國民黨立委爆料林宜瑾已撤案，引發...

林宜瑾擬修「兩岸條例」卻傳撤案 相關人士：尚未成案何來撤案？

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署，卻也引...

逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息

民進黨賴系立委林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，引發爭議；國民黨立委羅...

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，但稍早遭林辦否認。國民黨立法院黨團批評，這都有白紙黑字提案紀錄可...

遭威脅重罰！退伍校官已收赴陸管制通知 國民黨團嗆政府「在內部找敵人」

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另外也禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨立法院黨團指出，不少退...

「兩國條例」遭指撤案…林宜瑾親上火線回應！曝仍有立委欲連署未成案

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。國民黨立委羅智強今天說，林宜瑾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。