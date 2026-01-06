聽新聞
0:00 / 0:00

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中 藍16日協調

聯合報／ 記者鄭媁余采瀅／連線報導
立院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左二）昨出席中台灣元宵燈會活動，針對國民黨中央預計十六日協調市長選舉，楊說尊重黨中央決定。江說僅收到口頭通知。 記者余采瀅／攝影
立院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左二）昨出席中台灣元宵燈會活動，針對國民黨中央預計十六日協調市長選舉，楊說尊重黨中央決定。江說僅收到口頭通知。 記者余采瀅／攝影

迎戰2026，民進黨由立委何欣純參選台中市長，國民黨則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔表態爭取，傳出黨中央將在本月16日啟動協調，江、楊昨證實；至於提名方式，兩人表示尊重黨中央決定。國民黨主席鄭麗文說，包含台中市、宜蘭縣，中央和地方黨部已安排協調時程，會積極推動提名。

鄭麗文昨與副主席兼秘書長李乾龍等人，拜會立法院前院長王金平，致贈最高顧問聘書。王金平表示，將朝三方向努力，包括希望以天下為公，讓政局和諧；促進兩岸和平，以及協助國民黨正常發展，讓國民黨贏得國人敬重與接受，轉而支持國民黨選舉。

鄭會後表示，台中市方面，中央黨部和台中地方黨部已溝通好，安排黨內協調時程，也在積極推動中，一切都會按照黨內制度來推動。

媒體詢問，傳出原要讓智庫執行長張顯耀督導南部選情，後改聘王金平擔任最高顧問，督導南二都選情？鄭麗文表示，完全誤傳，她已請張顯耀擔任智庫執行長，也積極希望在南台灣成立智庫中心，並無請張督導南部選情，相關訊息空穴來風。

鄭說，王金平影響力不是只有南台灣，國家大政、兩岸和平、憲政僵局與全台輔選，都非常希望請教王金平，他對黨內參選者本就愛護有加，未來也會積極協助。

江啟臣、楊瓊瓔昨出席中台灣元宵燈會，與台中市長盧秀燕同台。針對黨中央16日將協調，楊表示，尊重黨中央安排，江則說，他認為「愈快愈好」，16日協調有口頭聽說，但還沒收到具體通知。

黨內人士指出，8年前江啟臣與盧秀燕黨內初選，最後以0.6個百分點落敗，換算僅差1通電話，讓江陣營此次對初選機制有顧慮，不希望有過多變數。楊陣營則堅持初選，盼公平、公開決定人選。

台中 江啟臣 楊瓊瓔 王金平

延伸閱讀

受聘最高顧問 王金平：盼促政局和諧 助國民黨正常發展

影／鄭麗文親送最高顧問聘書 王金平提三點建議

鄭麗文邀王金平當顧問 籲賴卓依法編預算

傳國民黨16日協調誰出戰台中市長？ 江啟臣、楊瓊瓔同框這樣說

相關新聞

撤回兩岸條例修法？林宜瑾3聲明：沒有成案何來撤案 藍應停止造謠

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，多名國民黨立委爆料林宜瑾已撤案，引發...

林宜瑾擬修「兩岸條例」卻傳撤案 相關人士：尚未成案何來撤案？

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署，卻也引...

逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息

民進黨賴系立委林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，引發爭議；國民黨立委羅...

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，但稍早遭林辦否認。國民黨立法院黨團批評，這都有白紙黑字提案紀錄可...

遭威脅重罰！退伍校官已收赴陸管制通知 國民黨團嗆政府「在內部找敵人」

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另外也禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨立法院黨團指出，不少退...

「兩國條例」遭指撤案…林宜瑾親上火線回應！曝仍有立委欲連署未成案

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。國民黨立委羅智強今天說，林宜瑾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。