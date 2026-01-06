陽光行動／廢電池風險 不定時炸彈

鋰電池一旦起火，除瞬間高溫且不易撲滅，隱藏公安風險。統計二○二三年迄今，六都工廠、倉庫因鋰電池事故釀火警約六十件，去年新北樹林倉庫的機車電池起火後延燒三家工廠，導致鄰居一家三口喪生。專家預警，廢鋰電池回收規範不足，未來若大量堆放恐成不定時炸彈。

國際發生多起大型鋰電池火災，二○二四年六月南韓華城鋰電池廠爆炸起火，釀廿三人死亡，是南韓史上最嚴重化工廠事故。去年七月高雄三元能源廠大火，燃燒產生劇毒氟化氫，十五人受傷。

桃園市消防局表示，鋰電池受碰撞、穿刺等破壞或過度充電都會導致「熱失控」，電池溫度會快速上升，實驗顯示五秒內會飆升到攝氏八百度，如果電池內容物溢出或未落實分類亂丟，運送與貯存過程都可能釀災；而目前回收場所容易成為公安的灰色地帶。

中央警察大學消防學系助理教授吳佳隆指出，鋰電池燃燒從內部發生，初期難從外部察覺，一旦大量鋰電池集中存放，將成為難以預測的蔓延火源。

吳佳隆表示，目前存放在回收場的廢棄電池，多數缺乏分類與規範，當一大批鋰電池堆放在一起，潛在風險極高，應以防火區畫分區、小空間單獨存放，並限制堆置高度，避免整批延燒。

大葉大學環境與安全工程系主任周中祺說，消防法規將鋰電池製造工廠列為高風險級別，但缺乏鋰電池廢棄回收貯存規範；由於鋰電池的回收分散，可能被收到資源回收場等，與紙類等易燃回收物混置，風險極高。

彰化縣消防局表示，廢鋰電池回收倉庫傳火警，主因能量集中，一旦有意外，火災風險極高；環境部二○二三年公告回收貯存注意事項，但實務上仍有落差，大多未依規定貼上絕緣膠帶，導致大量堆積提升風險。

桃園市二○二五年底已修改火災預防自治條例「補破網」，將「資源回收場」、「再利用機構」及「廢棄物處理機構」等二二一家業者，納入「第二批高風險場所」管理；要求戶外場域在三千平方公尺以上，應設消防栓及消防專用蓄水池。

針對廢鋰電池的部分，則納管回收、處理業者，須強制向主管機關「申報登記」儲存物品，包含廢電池貯存位置、總量等，並提報消防設施及防災改善方案，違者開罰。