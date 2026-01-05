內政部：「小橘書」發送率近97% 彰屏部分鄉鎮續發

內政部說，自11月中旬起分4梯次普發「台灣全民安全指引」（俗稱「小橘書」），目前全國都已到貨，發送完成率近97%，彰化縣及屏東縣部分鄉鎮因收到手冊時已接近去年底，目前持續發送，預估可在近期內全數發送完畢。

內政部今天透過新聞稿表示，經統計，截至今年1月5日，台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及嘉義市等13個縣市，已全數完成發送，全國累計已發送942萬份，整體發送率達96.72%。

內政部說明，各直轄市、縣市大致已完成或接近完成發送，部分縣市有極少數戶籍地無建物或無法找到建物等原因，導致有無法完全投遞的情形。另彰化縣及屏東縣部分鄉鎮因收到手冊時間已接近去年底，目前持續積極發送中，依收到貨2週內發送完畢推算，預估應可在近期內全數發送完畢。

針對近期有部分民眾反映沒收到小橘書，內政部指出，手冊是由國防部負責印製並採分梯次寄送，再由各公所依據設籍資料進行發送，且各公所都有多配發1%的備用數量。若民眾至今仍未收到，可就近向各鄉鎮市區公所洽詢索取或至國防部全民防衛動員署官方網站（https://prepare.mnd.gov.tw）下載閱讀使用。