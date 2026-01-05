林宜瑾提修兩岸條例傳撤案 藍青年酸：被看破手腳龜縮了？

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署，卻也引發爭議，國民黨立委羅智強稍早爆料林宜瑾已撤案，但林否認。國民黨前發言人楊智伃、鄧凱勛酸，林宜瑾怕了、龜縮了，自導自演「憲政方唐鏡」，抗中保台被人看破手腳。

楊智伃指出，身為賴清德的子弟兵，林宜瑾提出「兩國條例」，從頭到尾不過就是照抄賴清德總統一貫的政治語言，包裝成一部激進台獨法案。目的就是要再一次操作「抗中保台」，刻意製造兩岸風險，逼在野黨反對，然後順手扣上紅帽子，換取2026年選舉紅利。

楊智伃說，可惜這一次，藍營根本懶得當煞車皮，沒有人要理會這種千篇一律、打假球式的台獨法案。結果原本高舉價值大旗、義憤填膺、壯士斷腕的姿態，現在怎麼突然之間就撤案了？請問是在怕什麼？是終於發現，賴清德這套言論早就嚴重背離民意？還是府院高層突然警覺，繼續這樣玩下去，賴清德會不會成為下一個馬杜羅？

楊智伃批評，背離民意的法案、刻意挑起兩岸的風險、製造區域的危機，終究會被民意與民主狠狠打臉。

鄧凱勛也說，這齣鬧劇，恰恰揭穿了民進黨長期以來的政治謊言。民進黨習慣挑戰憲政紅線，認為國民黨為國家穩定會當「煞車皮」，且只要國民黨一擋，就能轉身向支持者販賣亡國感，空手套白狼賺取政治紅利。證明民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天嘎響的騙票口號。

鄧凱勛批評，林宜瑾的撤案，把民進黨的投機完全展示在國人面前。呼籲民進黨有種提案挑戰憲法架構，就要有勇氣承擔政治後果，這種把國家安全當籌碼，會贏就賭、怕輸就跑的做法，著實是醜態與糗態百出。請民進黨立刻停止這種「方唐鏡式」的政治操作，不要再把中華民國的未來，當成大型票騙實驗場。