林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，但稍早遭林辦否認。國民黨立法院黨團批評，這都有白紙黑字提案紀錄可查，現在是敢提不敢認？這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？若認為不是送案再撤案，歡迎林宜瑾或民進黨團趕快送案，全民在線等。

林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，引發爭議；國民黨團書記長羅智強稍早在其臉書貼文「號外，不過稍早傳出賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了」，不少網友留言譏諷林宜瑾撤案「沒出息」、「笑到歪」。

國民黨團指出，依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查，現在是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？若認為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾或民進黨團趕快送案，全民在線等。

國民黨團提到，兩國論提案前輩蔡易餘的提案至少還撐了七天，現在二天不到，林宜瑾自行撤案還不敢認，真的是老狗玩不出新把戲。

羅智強批評，林宜瑾辦公室上周五有沒有在送案的登記簿上登記？然後有沒有在今天上午用立可帶塗掉？如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶塗掉她送的案子？如果林宜瑾否認，他願意負擔言論責任，歡迎林宜瑾來告。實在沒必要連這麼小的事情都要說謊，要證明自己沒有撤案，很簡單，那就把案子送出來。

國民黨立委賴士葆推測，賴清德總統本來是要用提案來反制中共軍演，現在恐怕是看到委內瑞拉總統馬杜羅被抓就怕了，而要求林宜瑾撤案，又或者是美國關切，導致賴清德要求林宜瑾撤案，這都是一環扣一環的。

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。圖／聯合報系資料照片

林宜瑾 國民黨 民進黨 兩岸人民關係條例 立法院 中共

