快訊

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

晚安小雞柬埔寨服刑 柬媒：約40天刑滿將被驅逐出境

聽新聞
0:00 / 0:00

「兩國條例」遭指撤案…林宜瑾親上火線回應！曝仍有立委欲連署未成案

中央社／ 台北5日電
民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。圖／聯合報資料照片
民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。圖／聯合報資料照片

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。國民黨立委羅智強今天說，林宜瑾的「兩國條例」撤案了。林宜瑾表示，仍有立委欲連署，沒有成案何來撤案。

林宜瑾3日說，2日上午完成修法連署，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。將提案把台灣地區與大陸地區人民關係條例更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土的用語，讓法條進一步符合於基本事實。

對此，羅智強今天下午在臉書表示，林宜瑾的「兩國條例」撤案了。國民黨立委洪孟楷於臉書也說，據可靠消息指出，民進黨立委今天已去撤案。

林宜瑾傍晚在臉書發文表示，請國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案。

林宜瑾也說明法案最新進度，包括仍有立委欲連署；此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；議事處對她的提案作出許多修正建議。

林宜瑾 兩岸人民關係條例 國民黨 民進黨 羅智強

延伸閱讀

林宜瑾擬修「兩岸條例」卻傳撤案 相關人士：尚未成案何來撤案？

逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息

張景森批綠委擬修兩岸條例是「務虛台獨」 不如主動撤案

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

相關新聞

撤回兩岸條例修法？林宜瑾3聲明：沒有成案何來撤案 藍應停止造謠

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，多名國民黨立委爆料林宜瑾已撤案，引發...

林宜瑾擬修「兩岸條例」卻傳撤案 相關人士：尚未成案何來撤案？

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署，卻也引...

逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息

民進黨賴系立委林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，引發爭議；國民黨立委羅...

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

傳民進黨賴系立委林宜瑾撤案「兩岸人民關係條例」修法草案，但稍早遭林辦否認。國民黨立法院黨團批評，這都有白紙黑字提案紀錄可...

遭威脅重罰！退伍校官已收赴陸管制通知 國民黨團嗆政府「在內部找敵人」

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另外也禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨立法院黨團指出，不少退...

「兩國條例」遭指撤案…林宜瑾親上火線回應！曝仍有立委欲連署未成案

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。國民黨立委羅智強今天說，林宜瑾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。