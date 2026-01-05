「兩國條例」遭指撤案…林宜瑾親上火線回應！曝仍有立委欲連署未成案

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」、「地區」等文字，引發討論。國民黨立委羅智強今天說，林宜瑾的「兩國條例」撤案了。林宜瑾表示，仍有立委欲連署，沒有成案何來撤案。

林宜瑾3日說，2日上午完成修法連署，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。將提案把台灣地區與大陸地區人民關係條例更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土的用語，讓法條進一步符合於基本事實。

對此，羅智強今天下午在臉書表示，林宜瑾的「兩國條例」撤案了。國民黨立委洪孟楷於臉書也說，據可靠消息指出，民進黨立委今天已去撤案。

林宜瑾傍晚在臉書發文表示，請國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案。

林宜瑾也說明法案最新進度，包括仍有立委欲連署；此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間；議事處對她的提案作出許多修正建議。