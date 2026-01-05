歐洲議會議員團訪台 將晉見賴總統、拜會各政府部門

快訊

中央社／ 台北5日電

歐洲議會友台小組主席蓋勒率歐洲議會議員團一行10人訪台，期間將晉見總統賴清德、拜會各政府部門，並赴金門參訪。外交部表示，將持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性。

外交部下午發布新聞稿指出，歐洲議會議員團一行10人於4日至9日訪問台灣，由歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）擔任團長，偕歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員來訪。這是歐洲議會今年第一個訪台團，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見賴總統，並接受外交部長林佳龍款宴，另將拜會立法院、國家安全會議、大陸委員會、經濟部、國防部、數位發展部與國家科學及技術委員會等機關。訪團並將與產官學界代表，就反制假訊息與網路攻擊、全社會防衛韌性、台歐盟經貿合作、印太區域與兩岸情勢等議題進行座談，並安排赴金門參訪。

外交部指出，歐洲議會於2025年4月2日高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）兩項2024年度執行報告的決議文，再度關切中國升高台海緊張情勢，以及透過扭曲聯合國大會第2758號決議阻擾台灣有意義國際參與，並促請歐盟及其會員國持續深化與台灣多面向合作與交流，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部強調，未來台灣將在既有良好、緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

這次訪團成員包括歐洲議會議員賽門（Sven Simon，另譯：西門）、比克（Wouter Beke，另譯：貝克）、哥馬赫（Christophe Gomart）、瓦斯蔓（Marion Walsmann）、溫克勒（Iuliu Winkler）、斯捷克巴（Michał Szczerba）、法斯奇（Jan Farský）、凱勒主席辦公室主任蒲森川（Markus Poesentrup）以及歐洲議會議員內魯多娃（Danuše Nerudová）辦公室助理歐絲特薇（Katerina Oosterwijk）。

