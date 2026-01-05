林宜瑾擬修「兩岸條例」卻傳撤案 相關人士：尚未成案何來撤案？

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署，卻也引發爭議，國民黨立委羅智強稍早爆料林宜瑾已撤案。據指出，依照立法院程序，該修法提案尚未正式成案，何來撤案之說，不必見縫插針。

林宜瑾所提的修法草案，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語。林表示，台灣中國一邊一國不是口號，希望透過法律明定對等的國與國關係，彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化，也是重要國際表態。

不過，稍早傳出林宜瑾已赴立法院議事處撤案，國民黨立法院黨團書記長羅智強於臉書透露，「號外，賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了。」國民黨立委洪孟楷也於臉書表示，據可靠消息指出「民進黨委員今日已去撤案，望周知。」