逾20綠委相挺「兩國條例」 傳林宜瑾赴立院撤案…網熱議：沒出息
民進黨賴系立委林宜瑾提修「兩岸人民關係條例」為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」遭批搞法理台獨，引發爭議；國民黨立委羅智強稍早在其臉書貼文「號外，不過稍早傳出賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了」，不少網友留言譏諷林宜瑾撤案「沒出息」、「笑到歪」。
林宜瑾領銜提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語；該提案已獲得黨內跨派系超過廿位綠委連署。不過，稍早傳出林宜瑾已赴立法院議事處撤案。
國民黨立法院黨團書記長羅智強於臉書透露，「號外，賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了。」國民黨立委洪孟楷也於臉書表示，據可靠消息指出「民進黨委員今日已去撤案，望周知。」
消息一出，不少支持者也於兩人臉書下留言，「真的是沒出息」、「看看沒人幫煞車就不敢送了」、「笑到歪，我有看節目說」、「才在期待就撤真讓人失望」、「無膽鼠輩，嘴秋王者」。
