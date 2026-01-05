沈伯洋住家衛星影像被散播 民進黨團：藍白不吭聲 助中共打壓

針對中國大陸官媒公布民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所衛星影像，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，中共解放軍進行圍台軍演、威嚇台灣國會議員人身安全，國民黨與民眾黨都絲毫不敢吭聲，甚至反對民進黨立委所提兩岸條例修正草案。

民進黨立法院黨團今天舉行「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。鍾佳濱表示，不管是中共解放軍發動圍台軍演，還是威嚇我國國會議員的人身安全，國民黨與民眾黨絲毫不敢吭聲，民進黨團在院會提出譴責案，同樣遭到藍白兩黨聯手封殺。

鍾佳濱說，就在同一天的院會當中，國民黨團與民眾黨團聯手通過行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮譴責案，「敵人侵門踏戶威脅國安，在野黨立委竟然不敢吭聲，卻要反過頭打壓國安團隊，請問這個道理何在？」

沈伯洋表示，中共軍演並未達成目的，台灣股市反而逆勢上漲，因此現在必須不擇手段，重點不在錯誤地址本身，而是想要以此進行威脅，自己當然不會感到恐懼，不過希望社會正視問題，「他們可以任意恐嚇國會議元，以後也能夠恐嚇一般民眾。」

民進黨立委范雲則說，中共違反國際公約與人權規範，意圖影響他人心理與人身安全，「幾乎是國際流氓的行徑」，許多民主國家都有公開譴責，然而我國在野黨沒有任何具體作為，甚至不斷阻撓強化國安相關法案，國家的民主政治受到威脅，現在需要大家跨黨派譴責。

民進黨團書記長陳培瑜指出，針對中國對台灣的壓迫與騷擾，民進黨團曾經提出3項譴責案，包括譴責中共軍演案、中國對沈伯洋進行人身恐嚇，還有北京當局扭曲聯合國第2758號決議，但是藍白兩黨不敢支持，只敢欺負自家人，不敢對抗中國人。

鍾佳濱表示，我國人民安全受到威脅，無法維護國會議員尊嚴，民進黨團提出相關修法，明定特定身分人員赴中需要進行報備，國民黨團卻認為這是打壓人身自由，如今也不敢發聲譴責中共種種作為，這是莫大的諷刺。

鍾佳濱批評，在野黨立委漠視國家尊嚴與國人安全，竟然還要嚴詞批評民進黨團所提兩岸條例修正草案，「讓人家很好奇，他們到底是哪國人？」