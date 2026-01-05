快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

前立法院長王金平 受聘國民黨最高顧問

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨主席鄭麗文敦請前立法院長王金平擔任國民黨最高顧問。國民黨／提供
國民黨主席鄭麗文敦請前立法院長王金平擔任國民黨最高顧問。國民黨／提供

國民黨主席鄭麗文5日上午與副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，聯袂前往前立法院長王金平辦公室，敦請王金平擔任國民黨最高顧問，並致送最高顧問聘書。

鄭麗文表示，王金平在中華民國戰後民主化的歷史，占有非常重要的一席之地。從政50年來，對國家貢獻非常卓越，是國民黨非常具代表性的政治人物。如今國際局勢詭譎，兩岸局勢艱險，國內朝野對立達到了最高峰，憲政面臨僵局。

鄭麗文提到，王金平過去在整個中華民國民主化的歷史過程中，經歷過所有最艱困的時刻，也發揮了他的高度智慧，如今國家非常需要王院長、國民黨也非常需要王院長，希望能夠透過他完整的歷練以及高度的智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。

鄭麗文說，王金平勉勵國民黨一切為公，將國家人民的利益放在最優先第一位，國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉努力；盼協助國民黨重新思考今日的困局，如何突破國內政治的僵局，團結全台灣2,300萬人民，同時為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。

鄭麗文也說，她新上任黨主席，肩上重任非常沉重，王金平給予很多肯定鼓勵，希望未來國民黨能用更大的格局，為了國家人民進行調整，尋求更多的進步，讓國民黨能夠為中華民國作出更大的貢獻。

王金平表示，非常榮幸接受由鄭麗文還有四位副主席聯袂贈送聘書，擔任國民黨的最高顧問，他期待有三方面還要努力：首先是希望大家都能以天下為公、不自私的心態來共同面對政局。

王金平指出，當前國內政局非常對立，朝野的結越來越深、越緊，要如何解套，有待大家共同來省思。期盼朝野一切以國家人民為念，拋棄意識形態，理性分析、反省與調整，共同解決朝野對立問題，讓政局和諧。

王金平也說，希望促進兩岸和平，兩岸現在兵凶戰危，他相信應該可以緩解。此外，也希望協助國民黨發展，讓國民黨贏得國人的敬重跟接受，爭取支持贏得選舉。讓國民黨正常發展，未來能夠重新執政，是大家要共同努力的目標。

國民黨 王金平 歷史

延伸閱讀

受聘最高顧問 王金平：盼促政局和諧 助國民黨正常發展

影／鄭麗文親送最高顧問聘書 王金平提三點建議

總預算僵局 鄭麗文：問題癥結在賴總統心魔 不尊重國會

鄭麗文邀王金平當顧問 籲賴卓依法編預算

相關新聞

黃國昌自曝已簽辭職書 「兩年條款」僅陳昭姿還要跟柯文哲處理

民眾黨主席黃國昌今天表示，自己已經簽署立委辭職書，民眾黨其他立委也是如此，而陳昭姿的狀況比較特別，需要跟柯文哲自行處理。

賣茶葉可以得標軍火？陳金德：採購機關要強調廠商專業

在野黨立委今天在交通委員會紛紛質疑，為何有馬桶業者、茶葉商等可以得標軍火採購案，採購法是否有缺失？工程會主委陳金德答詢指...

陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，...

國發會葉俊顯神隱 財經內閣是龔明鑫一個人的武林？

2025年中，內閣小改組後，朝野政治攻防不斷，對外經貿環境艱鉅，扮演經濟總規畫師的角色的國發會，新任主委葉俊顯卻成了「沉默的主委」，政策上幾乎一片空白，幾乎沒有存在感，在經濟局勢劇烈變動之際，實非國家之福。

土方之亂延燒 陳金德呼籲：業者不要聯合抵制

去年高雄爆發「美濃大峽谷案」事件，國土署要求元旦起，載運營建剩餘土石方清運的車輛必須裝設GPS衛星定位器，導致民間清運價...

【重磅快評】阿扁心寒勝導彈 直接命中這3人

前總統陳水扁欲主持電視網路節目遭中監駁回，他在臉書發文稱過去前總統馬英九挺言論自由讓他在北監時可以投書，現在主持節目被擋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。