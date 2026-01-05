土方之亂延燒 陳金德呼籲：業者不要聯合抵制

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院交通委員會今天邀請行政院工程會主委陳金德（圖），就「公告修正『政府採購法』，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」進行專題報告，並備詢。記者許正宏／攝影
去年高雄爆發「美濃大峽谷案」事件，國土署要求元旦起，載運營建剩餘土石方清運的車輛必須裝設GPS衛星定位器，導致民間清運價格暴漲，引爆營建業停工潮。工程會主委陳金德今天在立法院答詢指出，各地方政府機關要設法處理，他也呼籲業者不要聯合抵制。

立法院交通委員會今天邀請工程會等單位，針對採購制度進行專案報告。國民黨立委王鴻薇質疑，國土署因美濃大峽谷案針對土方清運有新制度，1月1日起運送車要裝設GPS，但影響民間工程相當大，許多土資場暫停收土方，請問政府公共工程有無受到影響？有無辦法解決？

陳金德答詢表示，「公共工程影響比較少，建商比較多」。他強調，地方政府理應處理，當地方清運業者聯合抵制時，地方政府機關要有「公辦土資場」或「暫置場」，設法暫置或去化。

陳金德表示，業者聯合抵制的確造成困擾，但業者不是沒有任何空間可以收土方，只是價格問題，呼籲業者不要聯合抵制，應該能收多少就收多少；至於業者裝GPS或土地不足的問題，若牽涉土地使用許可，他會整合各部會意見來改善。

