【重磅快評】阿扁心寒勝導彈 直接命中這3人

前總統陳水扁欲主持電視網路節目遭中監駁回，他在臉書發文稱過去前總統馬英九挺言論自由讓他在北監時可以投書，現在主持節目被擋卻是行政院長卓榮泰下令不准播出，「聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，比起外頭的天氣心更冷」；其實更心寒恐怕是和阿扁通電話的矯正署長，擺明被阿扁賣了，NCC也是滿面豆花。

陳水扁行事爭議大，但他說聽到「卓榮泰」三個字感到心寒，卻非違心之論。卓榮泰參政的前半生幾與陳水扁重疊，從擔任台北市議員之初，始終就是阿扁的堅實戰友；陳水扁當了總統更不忘提攜卓榮泰，卓屢受重用，不僅出任政務委員兼發言人，後來又官至總統府副秘書長。

卓榮泰從政一路跟隨陳水扁，因長於溝通協調，「大師兄」 封號於焉得名；陳水扁保外就醫初期，卓為扁喊「委屈」，即使到卓當了閣揆被批不適任，陳水扁去年還公開稱讚卓是最佳閣揆人選。兩人交情豈只公務，私誼更加深厚。

民進黨烏鴉立委王世堅言今天說的很有學問，指赦扁議題雖列入執政黨考慮範圍，但國事如麻，急迫事情還很多，所以一直遲遲沒有結果，跟節目停不停播無關；只是，國事如麻不假，但真的有差扁節目停播這一樁嗎？

解讀扁卓關係變調，卓榮泰再怎麼念舊情，也要看老闆賴清德的臉色。阿扁最近做了一堆讓賴不開心的事，包括力挺陳亭妃選台南市長、訪柯建銘提及大罷免期間「跟賴總統每周都開會」、訪因指控前總統蔡英文博士論文造假遭通緝的媒體人彭文正，還承諾願幫彭作證。別說賴清德不高興，連蔡英文都得罪了，這時怎會同意他再開電視網路節目？頭一砲還是訪問對民進黨不假辭色的許信良？

只是，卓榮泰的手路太粗，不知道他是透過什麼方式傳達指令，但此事「東窗事發」竟是矯正署長在電話中告知阿扁「是行政院長卓榮泰下令不准播出」，中間跳過了法務部長，陳水扁爆這個料還真是多彈頭導彈，矯正署長、法務部長、行政院長都中彈，矯正署長可以和保外就醫的受刑人直接通電話，什麼時候矯正業務如此親民？還是陳水扁的特權通天？

矯正署長告知阿扁是卓榮泰下令不准播出，反映的事實是法務部長根本被架空，否則卓榮泰要下令也應該透過法務部長，怎麼可以直接對矯正署長下令？不是干預司法，是什麼？對照共軍軍演期間，海委會主委管碧玲被爆偕海巡官員飲宴，海巡署長扛責說是他向管建議照常舉辦，矯正署長越級一砲打到行政院長，仕途堪憂。

NCC在中監宣布禁播令之前，振振有詞指出，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，但阿扁的節目是在網路播放，不用向NCC申請執照，因此不在規範內。中監卻說，陳水扁身為保外醫治受刑人，依法應專注於醫療與康復，主持帶有政論性質或高度社會關注的訪談節目，被判定與醫療目的不符，且可能踩到「不從事與醫療無關活動」的紅線。

納悶的是，如果不在規範之內，我們又是言論自由國家，扁子陳致中也自承阿扁新開節目和過去主持5年的「有夢上水」節目性質、調性一樣，「看不懂也想不通恫嚇不能播的理由是什麼？」；阿扁都主持節目 5年了，今天突然說不行，如果不是惹怒當局，還有什麼理由？民進黨政府昨是今非，准不准播還不是當權者一句話？中監、NCC都只是遮羞布罷了。