主計長：軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算比較複雜

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立院財委會今天針對預算案進行專案報告，主計長陳淑姿（左）回應立委詢問表示，因為軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算、比較複雜，國防部副部長徐斯儉（右）則說，軍人薪資調整幅度必須考量國家整體財政預算編列。記者潘俊宏／攝影
立院財委會今天針對預算案進行專案報告，主計長陳淑姿（左）回應立委詢問表示，因為軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算、比較複雜，國防部副部長徐斯儉（右）則說，軍人薪資調整幅度必須考量國家整體財政預算編列。記者潘俊宏／攝影

立法院財政委員會今天針對「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」邀請相關部會首長備詢，國民黨立委羅明才針對政府大舉編列國防特別預算軍購卻不願對軍人加薪質詢，主計長陳淑姿表示因為軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算、比較複雜，國防部副部長徐斯儉回應，軍人薪資也有調高，只是調整幅度必須考量國家整體財政預算編列。

羅明才質疑政府願意編列1.25兆國防特別預算軍購，卻不願花小錢執行立法院通過法案為軍人加薪，主計長陳淑姿表示因為軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算、比較複雜，國防部副部長徐斯儉回應，軍人薪資也有調高，只是調整幅度必須考量國家整體財政預算編列。羅明才進一步詢問目前國軍員額有多少，想了解這對國家財政有多少影響，徐斯儉說，這是國家機密，不方便在此回應。

立院財委會今天針對預算案進行專案報告，主計長陳淑姿（右）回應立委詢問表示，因為軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算、比較複雜，國防部副部長徐斯儉（左）則說，軍人薪資調整幅度必須考量國家整體財政預算編列。記者潘俊宏／攝影
立院財委會今天針對預算案進行專案報告，主計長陳淑姿（右）回應立委詢問表示，因為軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算、比較複雜，國防部副部長徐斯儉（左）則說，軍人薪資調整幅度必須考量國家整體財政預算編列。記者潘俊宏／攝影

