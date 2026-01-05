黃國昌爆他不爽賴總統要選黨魁 張景森：政治狗仔愛套選舉劇本

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。圖／取自張景森臉書
行政院前政務委員張景森。圖／取自張景森臉書

行政院前政務委員張景森批評民眾黨主席黃國昌的中二個性和小藍路線錯了，黃國昌今天反爆料，指張景森不爽賴清德總統，還說2026年民進黨敗了以後，要出來挑戰賴總統的民進黨主席。張景森回嗆黃國昌，政治狗仔的世界就是「狗性不改」，把任何事情都套成選舉劇本。

張景森說，民進黨是民主政黨，如果他認為賴清德有些地方做得不好，批評他有什麼不可以？這有什麼好說的？問題出在黃國昌狗仔隊的狗鼻子可能有患了選舉過敏症。

他酸說，有這種症狀的狗仔如果躲在我家床底，聽到我抱怨家務，可能就會報導說「他要選家長」。如果躲在街頭，聽到我罵T17、T18，批評台北市的市容景觀，可能會爆料說「他要選市長」。如果他看到我批評執政黨某些政策，就會報導成「他對卓榮泰不爽」、「他要選總統」。

他提到，奇怪的是，最近他批評黃國昌的中二搗蛋路線、和鄭麗文的紅統路線，會把民眾黨和國民黨黨帶向毀滅。這時候他的狗仔不知道有沒有回報「注意，他要選民眾黨主席、國民黨主席」，但政治狗仔的世界，狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本。

張景森文末戲稱，這倒也提醒了他。搞政治應該更有創意一點，應該認真考慮是否加入國民黨，或者加入民眾黨，然後參選國民黨或民眾黨下一任的黨主席， 將其帶到正確的方向，說不定對台灣更好一點。

