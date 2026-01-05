快訊

賣茶葉可以得標軍火？陳金德：採購機關要強調廠商專業

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院交通委員會今天邀請行政院工程會主委陳金德（圖），就「公告修正『政府採購法』，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」進行專題報告，並備詢。記者許正宏／攝影
立法院交通委員會今天邀請行政院工程會主委陳金德（圖），就「公告修正『政府採購法』，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」進行專題報告，並備詢。記者許正宏／攝影

在野黨立委今天在交通委員會紛紛質疑，為何有馬桶業者、茶葉商等可以得標軍火採購案，採購法是否有缺失？工程會主委陳金德答詢指出，這涉及公司登記，屬於經濟部主管範圍，但他也呼籲政府採購機關應該要強調廠商專業，可以限制實績，工程會會研究，必要時研議相關指引。

⭐2025總回顧

立法院交通委員會今天邀請工程會等機關，針對「公告修正政府採購法，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」進行專題報告。

國民黨立委洪孟楷質疑，販賣馬桶業者、茶葉商居然可以得標軍火採購案，國防部長顧立雄還在立法院惱羞成怒指包商符合規定，不用管公司叫什麼名字？登記在什麼地方？工程會認同這樣說法嗎？

陳金德答詢表示，這涉及公司登記問題，屬於經濟部主管範圍；他呼籲政府採購機關，應該要更加強調廠商專業，確實可要求廠商一些「實績」、評估廠商履約能力，這部分工程會會研究，必要時做出指引。

工程會副主委陳為祥表示，在政府採購階段，第一是基本規格、資料要加以審核，除非是特許行業，否則不會管公司做過什麼貿易。陳為祥強調，依照政府採購法，機關還可以再要求「履約實績」，所以不是採購法有問題，而是審核個案要符合條件。

民眾黨立委林國成質疑，工程會不可以推給經濟部，身為主管機關，有亂象當然要去修正，台南裝潢公司竟然可以「小蝦米吃大鯨魚」標到軍火案，既然亂象已經出現，就應該拿出作為檢討改善。

陳金德答詢表示，政府採購機關要強調包商的專業，也要增加投標廠商的「實績」，並考慮廠商的「履約能力，工程會會來研究，必要時會做一些指引。

馬桶 主管 陳金德

