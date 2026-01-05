美學者示警川普「斬首」恐給中共啟示 王鴻薇：台灣要小心、警惕

美國將暫時接手「治理」委內瑞拉，震驚各界，國民黨立委王鴻薇表示，美國從說抓販毒到接管再到現在說要涉入石油投資，顯然就想掌握油源，該事件給全球省思，也有美國學者提醒這是否會給中共啟示，中國大陸就在台灣旁邊，台灣要特別小心及警惕，避免有同樣事件發生。

美軍特種部隊3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，美國總統川普宣布美國將暫時接手治理委國，且不排除派遣美軍進駐維安。此突發局勢，震驚國際，也引發國內討論。

王鴻薇認為，美國針對委內瑞拉的行動表面是說販毒到美國，到現在變成說要整個接管，甚至不演了說要涉入相關石油投資，顯然美國是要掌握委國油源；事件給全球不同的省思，即便中國大陸、俄羅斯抗議都沒有用，因為兩國離委國太遠；對台灣來說，委國很遠，但也有美國學者提醒是否給中共一個啟示，尤其中國大陸就在台灣旁邊，台灣要特別小心及警惕，當然都不希望同樣事情發生在台灣身上。

外界質疑，台灣買天價武器真的有用嗎？況且錢給了，武器也沒到貨。王鴻薇認為，充實國防的預算一定支持，但中共軍力太過強大，除了要充實國防武器，更要提振士氣，政府寧願花1.25兆元甚至未來可能4兆元買武器，也不願花一點點錢在基層國軍的加薪上。