馬郁雯指控她涉中華電信人事關說 陳玉珍：做賊喊抓賊

國民黨立委陳玉珍日前被控干涉中華電信金門區員工升遷案，北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯今在臉書爆，陳玉珍疑關說不只一件，在2024年9月、10月分別要求中華電信幹部到立法院辦公室報告，施壓員工升遷案。陳反擊說，這根本是做賊喊抓賊，「馬郁雯不是和檢調關係很好嗎？怎麼不直接去向檢調告發？」

馬郁雯寫到，之前自由時報踢爆陳玉珍幫人喬官，施壓中華電信幫金門工務科二股翁姓職員升遷，而中華電信工會不堪其擾，發函監察院盼監院能糾正陳玉珍違法關說行為，這不是最扯，根據她獨家掌握，陳玉珍強行喬官不只一次而是慣犯。

馬郁雯指，中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日行文總統府的陳情公文，內容將陳玉珍施壓喬官行徑寫的清清楚楚。包含同年的9月30日，陳玉珍要求中華電信總人發處協理暨高雄營運處總經理柯偉震至其辦公室報告有關其金門服務中心的人事升遷案。

之後，也多次要求高雄營運處總經理柯偉震至其立法院辦公室報告，嚴重干預中華電信的公司治理。

其次，在10月14日，要求中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財至國民黨金門縣黨部報告，假藉職權關說、施壓應讓某李姓員工升遷，李不避諱陪同在場。

馬郁雯說，這份陳情信是中華電信員工血淋淋的控訴，若陳情信內容為假，陳玉珍應該提出證據反駁，或提告中華電信工會自清，若陳情信內容為真，陳玉珍應該道歉、請辭立委。

陳玉珍說，中華電信工會金門的幹部利用職權在金門欺壓百姓是眾人皆知的事情，只要不按照幹部的意志行事，就會在金門中華電信被打壓，她身為民意代表，接受民眾陳情，挺身而出是為所當為，也是應該做的事情，「如果有違法犯紀，請直接到相關單位提告檢舉，我已經多次聲明，也不會再隨之起舞」。

「根本是打人喊救人、做賊喊捉賊。」陳玉珍說，奉勸這位長期經營檢調的馬姓媒體人，如果質疑她有任何違法行為，就直接去向經營多年的檢調單位檢舉比較直接，未來想要成為一位稱職的民意代表，接受任何的陳情、舉報不要只聽一面之詞，應該多方了解，才能算是善盡民意代表的職責，不然只會成為被人利用，成為政治鬥爭的工具。