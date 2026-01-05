快訊

張景森批綠委擬修兩岸條例是「務虛台獨」 不如主動撤案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影

民進黨賴系立委林宜瑾近日提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」，獲黨內跨派系逾20位立委連署。行政院前政務委員張景森今天批評，這是典型務虛台獨，修法製造對立、逼迫站隊，這是要團結台灣對抗強權的執政黨應做的事嗎？不如主動撤案，為社會對立降溫。

⭐2025總回顧

林宜瑾所提的修法草案，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語。林表示，台灣中國一邊一國不是口號，希望透過法律明定對等的國與國關係，彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化，也是重要國際表態。

張景森今天針對務實、務虛台獨提出說明，他說，賴清德總統曾自稱「務實的台獨工作者」，總統上任後做了很多苦工，尤其在國防安全上面，這就是務實的台獨，對應的是「務虛的台獨」，就是靠口水和嘴皮子的台獨，把精力都集中在一些關於國家的符號。

張景森接著舉民進黨立委修正兩岸條例為例，指提案者將修法包裝為「價值表態」或「法理釐清」，這就是典型的務虛台獨、嘴砲政治。他更稱，這項提案不會改變兩岸軍事態勢、增加國防能力、帶來任何國際承認，或讓台灣在外交或安全上多一分保障，是高度象徵性、低度實用性的修法。

他說，象徵有時候很重要，但通常不太重要。在高度緊張、風險外溢的現實情境下，揮舞旗幟只是主動引爆可預期的內部對立和兩岸的張力。涉及台灣安全，真正「癢」的地方還很很多，把政治能量被投入在「可能有點癢，但不是太癢」的地方，且非要抓到流血不可。台灣還不夠亂、不夠煩嗎？

話鋒一轉，張景森稱此操作並非首次出現在民進黨，長期以來都有政治人物靠這兩招闖蕩江湖，利用兩岸議題作為內部動員與政治區隔的工具，透過提高對立張力鞏固自身政治利基，這種策略在個人選舉上或許有效，實際上是瓜分綠營選票，並讓社會為此付出信任撕裂與風險升高的代價。

他直言，民進黨不能夠擴大自己的社會基礎，都是因為這些便宜的政治操作，讓人家覺得民進黨似乎毫無責任感，讓中間選民失去信賴。對許多並非民進黨敵對者、甚至曾經支持民進黨的人來說，真正令人不爽的，正是這種明知無助於治理，卻仍反覆操作的政治手法，綠營支持者應出來反對。

