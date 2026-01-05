影／不當黨產處理條例修法？辜寬敏基金會喊話民眾黨傾聽民意
國民黨日前預計在立法院會通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」臨時低調喊卡，辜寬敏基金會副董事長林宜正及其他民團代表今天舉行記者會，喊話民眾黨必須要傾聽民意，正如台北市前市長柯文哲在參選2014年對他所說的話，就是要爭取社會公義。
林宜正表示，國民黨藉由專制統治以不公不義的方式取得黨產，現在卻想修正黨產條例取回黨產，聽說這次是民眾黨臨時阻止國民黨修法，這是民眾黨願意傾聽民意，正如台北市前市長柯文哲在參選2014年對他所說的話，就是要爭取社會公義，現在我會好好盯著你是否修惡，看看民眾黨是否會持續堅持理念。
