影／不當黨產處理條例修法？辜寬敏基金會喊話民眾黨傾聽民意

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
辜寬敏基金會副董事長林宜正（左二）及其他民團代表今天舉行記者會，針對國民黨及民眾黨是否惡修黨產條例，林宜正喊話民眾黨堅持台北市前市長柯文哲的參政理念。記者潘俊宏／攝影
國民黨日前預計在立法院會通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」臨時低調喊卡，辜寬敏基金會副董事長林宜正及其他民團代表今天舉行記者會，喊話民眾黨必須要傾聽民意，正如台北市前市長柯文哲在參選2014年對他所說的話，就是要爭取社會公義。

林宜正表示，國民黨藉由專制統治以不公不義的方式取得黨產，現在卻想修正黨產條例取回黨產，聽說這次是民眾黨臨時阻止國民黨修法，這是民眾黨願意傾聽民意，正如台北市前市長柯文哲在參選2014年對他所說的話，就是要爭取社會公義，現在我會好好盯著你是否修惡，看看民眾黨是否會持續堅持理念。

民眾黨 黨產 國民黨

