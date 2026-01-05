黃國昌自曝已簽辭職書 「兩年條款」僅陳昭姿還要跟柯文哲處理

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）、立委陳昭姿（右）及林國成（左）先前在中央黨部舉行「違法的違憲判決，五位大法官助賴皇邁向綠色獨裁之路」記者會。記者林伯東／攝影
民眾黨主席黃國昌今天表示，自己已經簽署立委辭職書，民眾黨其他立委也是如此，而陳昭姿的狀況比較特別，需要跟柯文哲自行處理。

⭐2025總回顧

立法院本會期延會至1月31日，然而民眾黨貫徹兩年條款，現任7名立委也將在月底卸任，柯文哲上周陪同陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母，被問到立委「兩年條款」問題時態度有變，引發相關討論。黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪，被問到柯文哲到立院拜託民進黨、國民黨立院黨團通過陳昭姿心心念念的人工生殖法時，自曝在上節目前，已先簽署立委職職書，讓主持人驚呼「資訊量太大」。

黃國昌說，民眾黨團希望推動代理孕母，但明年度總預算案是另外一回事。

黃國昌說，柯文哲的確有拜會民進黨團的必要，因為國民黨團針對此事卡關已久，而站在民眾黨團的角度，這件事情一定要解決，如果藍白黨團版本不一致，的確有綠白合作的可能性，問題是過去一年多以來，都是民進黨立委在攻擊陳昭姿，「如果要通過行政院版本，那就沒有什麼好講。」

面對主持人朱凱翔詢問，陳昭姿心繫人工生殖法，然而兩年條款進入倒數計時，立法進度是否可能會趕不上。黃國昌則表示，兩年條款分為兩個部分，包括自己在內的其他立委，黨團今天就要收回辭職書，「陳昭姿比較特別，那是她要跟柯文哲處理的問題，其他人不會受到任何影響。」

陳昭姿 柯文哲 民眾黨

