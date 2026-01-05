美突襲委內瑞拉 蕭旭岑：綠營不必見獵心喜認知作戰

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦，全球關注後續發展。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，美國重回當美洲的老大，與其他列強「劃分勢力範圍」，將是未來國際格局的樣貌。綠營見獵心喜散發一些誤導訊息，如果不是太天真，就是認知作戰。

蕭旭岑上午接受「嗆新聞」廣播專訪表示，美國打擊委內瑞拉的做法，將對國際格局產生重大影響，也會衝擊所謂「以規則為基礎的國際秩序」，「畢竟一個主權國家的元首被美國這樣對待，等於回到叢林法則，拳頭就是真理的年代。」

蕭旭岑說，儘管很多人說委內瑞拉選舉的正當性有問題，卻是直接到其國家，以毒梟身份將人逮捕，這是文明的退化，不是好事。另一方面，這也是美國總統川普的哲學，他重回當美洲的老大，與其他列強「劃分勢力範圍」，將是未來國際格局的樣貌。

蕭旭岑說，這次事件，台灣內部要有基本認知，有些認知作戰可以休矣。許多綠營見獵心喜，覺得有美國當老大真好，另有綠媒與側翼開始奚落委內瑞拉買中國大陸的防禦系統是「紙糊」的。只能說，這如果不是太過天真，就是認知作戰。

蕭旭岑指出，美國媒體都報導委內瑞拉被滲透得很厲害，總統身邊的人都被買通了，美軍才長驅直入，軍事上可能也是如此。必須用巴基斯坦與印度空戰作為對比，才能比較了解真實狀況。

蕭也提到，很多人好奇，有美國對委內瑞拉的「斬首」前例，會不會也發生在兩岸？他個人認為不會，以他見過中共總書記習近平三次的觀察與感受，習近平對台灣是有感情的，如果真有其事，也會傷害中華民族整體利益，付出的代價將遠大於成本，不利兩岸的未來。當然，如果賴清德繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。