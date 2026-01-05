王世堅：國事如麻導致赦扁議題遲無結果 與節目停播與否無關

前總統陳水扁在鏡電視主持節目「總統鏡來講」臨時喊卡，他自爆是因行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，有分析指出扁有意向賴清德總統爭取特赦。民進黨立委王世堅指出，赦扁議題雖列入執政黨考慮範圍，但國事如麻，急迫事情還很多，所以一直遲遲沒有結果，跟節目停不停播無關。

陳水扁因陳敏薰買官案等4大弊案，遭判刑廿年定讞，於2015年1月5日獲准保外就醫出監，迄今近11年，保外就醫展延次數已達43次，已創下我國司法史上保外就醫受刑人最長紀錄，而陳水扁保外就醫後，多次因公開活動引發爭議。

矯正署發言人、副署長劉明彰昨天對節目停播做出回應，稱受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，落實訪查與督管；至於節目停播是否涉及行政院長指示，他未接獲相關訊息，無從評論。

王世堅今天在立法院財政委員會前受訪指出，前總統蔡英文任內曾研究是否特赦陳水扁，當時有些結論，但礙於一些問題沒有達成，此事當然也列入現在執政黨考慮範圍，但是國事如麻，更急迫的事情還有很多，所以一直遲遲沒有結果，但是跟這個節目停不停播其實無關。