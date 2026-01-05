法官協會理事長沈方維退休辭任 由林恆吉接任並提出「四大建言」

最高法院庭長沈方維退休辭任中華民國法官協會理事長一職，協會日前舉行理監事會議，選出最高法院審判長林恆吉接任理事長一職。林恆吉也提出導入裁判簡化制度、在監所被告跨轄區案件運用視訊審理程序、建立案件流程管理機制、盡速提供可控的AI輔助工具等四大建言。

法官協會指出，沈方維退休並辭任理事長等職，依章程於二日舉行理監事會議，除通過沈的辭職案之外，也依序遞補屏東地方法院法官林育賢為新任理事，再由全體到場理事，補選出最高法院法官蔡憲德接任常務理事，再一致選出林恆吉接任理事長，任期至明年會員代表大會改選為止。

林恆吉是司法官訓練所第31期結訓，曾任台北、桃園、新竹地方法院法官、審判長，台灣高等法院法官、庭長，最高法院書記官長，現為最高法院刑六庭審判長兼刑事庭發言人，也曾擔任法官協會第13屆理事長，目前仍是協會常務理事兼發言人。

林恆吉接任後，在理監事會議中表示，近年民、刑事案件遽增，各審級法官都面臨相當沉重的審判壓力，為了做法官們最強大的後盾，希望在任內協會能朝四大方向努力促成修法或提供建言。

協會指出，其一是導入「裁判簡化制度」，回應案件型態已經改變的現實，建請司法院推動修法，導入各審級一致適用裁判簡化制度。對於事實不爭執、僅爭執量刑等案件，明確允許法官以「宣示判決筆錄」或簡化裁判格式為之，重點說明量刑等理由，讓法官無庸耗時製作內容高度重複之裁判，轉而投注心力聚焦於審判本身，並將有限時間用在真正需要詳細說理的複雜案件。

聲明表示，其二是針對在監所被告跨轄區案件，制度化運用視訊審理程序，因近年詐欺案件暴增，被告往往同時涉有跨多個法院的數個案件，跨轄區提解被告需動用大量戒護人力、交通時間與法院行政資源，並導致案件屢因提解困難而延宕。

法官協會將建請司法院比照疫情期間經驗，針對「在監所之被告，且審理法院與監所位於不同轄區」的案件，制度化開放法官得依案件性質，徵詢當事人及律師意見後，以現有遠距視訊設備進行審理程序，減少跨轄區提解需求，縮短案件進行時間。

聲明指出，其三是建立案件流程管理機制，回應長期案件超量問題，現行分案制度多半缺乏即時監測與機動調整機制，導致多數法官長期承擔過量案件，司法過勞並影響審理品質與時效，故建議司法院就案件量龐大的法院，導入案件流程管理的制度設計，建立即時案件量客觀監測指標，賦予法院管理層在案件量明顯失衡時，機動調整分案比例的權限，並推動案件分級與分流，讓高度標準化、重複性高的案件集中處理，且定期檢討，隨時修正資源配置，確保法官在合理負擔下，做出穩定且有品質的裁判，保障人民審判權。

聲明表示，第四是盡速提供可控的AI輔助工具，減輕卷證整理的負擔，現有民、刑案件規模與卷證數量快速增加，法官需投入大量時間進行人工整理、標註與比對，成為司法過勞的重要結構性因素，建請司法院加速規劃並提供安全、內部、可控的AI輔助工具，針對卷證的整理、歸納、搜尋與提示，提供有效支援審判的功能，讓法官能專注於事實認定與法律判斷，這才是實質保障人民審判權的新時代解方。