林恆吉接任法官協會理事長 提4大改革方向

法官協會今天表示，第16屆理事長、最高法院庭長沈方維去年12月間退休，並辭任理事長，法官協會2日舉行理監事會議，選出最高法院審判長林恆吉接任理事長，任期至民國116年會員代表大會改選為止。

中華民國法官協會指出，2日理監事會議除通過前理事長沈方維的辭職案，依序遞補屏東地方法院法官林育賢為新任理事外，再由全體到場理事，先補選出最高法院法官蔡憲德接任常務理事，再一致選出林恆吉接任理事長。

林恆吉是司法官訓練所第31期結訓，曾任台北、桃園、新竹地方法院法官、審判長，台灣高等法院法官、庭長，最高法院書記官長，現為最高法院刑六庭審判長兼刑事庭發言人，也曾擔任法官協會第13屆理事長，目前仍為法官協會常務理事兼發言人。

法官協會表示，林恆吉接任理事長後，隨即於會議中表示，近年民、刑事案件遽增，各審級法官都面臨相當沉重的審判壓力，為了做法官們最強大的後盾，希望在任內，法官協會能朝以下4個方向努力促成修法或提供建言。

林恆吉表示，4個方向包括導入「裁判簡化制度」，回應案件型態已經改變的現實；針對在監所被告跨轄區案件，制度化運用視訊審理程序；建立案件流程管理機制，回應長期案件超量問題；儘速提供可控的AI輔助工具，減輕卷證整理的負擔。