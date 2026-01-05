冷氣團一波波 醫院急診壅塞恐再現 醫師工會：UCC成本高但成效令人憂

為緩解急診壅塞，衛福部去年11月2日 ，於全國13處設置「周日及國定假日輕急症中心」（UCC），台北、新北5處UCC平均每小時診療1名患者。台北市醫師職業工會表示，UCC成效低迷，對緩解急診人潮壅塞成效有限，實驗性政策應有終點與檢討指標，資源配置需更加審慎處理。

據統計，去年11月至今，全國UCC每天看診人數僅350人，不及一間急救責任醫院一天看診人數，有些時候連300人都不到。值得一提的是，自去年11月中起，健保署便不再公告各UCC個別看診人數，據悉台北、新北五處UCC看診人數占全國比率不及二成。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，依目前UCC規範人員薪資，每天人事成本高達12萬元，全國13處共約156萬元，扣除民眾部分負擔，至少也要支出150萬元。在此同時，若假設就診的350名輕症患者都在醫學中心的急診就醫，健保支出則為30至50萬元左右。

由此可知，政府花在UCC的成本是原先急診給付3至5倍，如此不惜血本的投資卻換來部分UCC門可羅雀的成果，自然也沒有為周邊急診減輕負擔。工會憂心，剛推出的新鮮感已過，隨著新聞熱度漸退，預期就診人數將趨近瓶頸，如此資源落差也讓固守醫院急診的醫療人員倍感心寒。

為什麼UCC成效不彰？陳亮甫說，從民眾就醫偏好角度分析，其中3個原因最為關鍵。首先是醫院急診與UCC就醫費用落差不大，周末民眾習慣花錢快速解決問題，在可承擔的價格範圍內本就不造成經濟負擔；其次，以台北、新北市都會區而言，縱使周末或國定假日，民眾多半可以找到有營業的基層診所，位置相比UCC更加便利；最後，UCC位置與最壅塞的醫學中心急診有段距離，且民眾也擔心先到UCC再被轉診到大醫院「白跑一趟」的成本，不如一開始就衝醫學中心急診。

陳亮甫說，醫療照護投資不該被視為浪費，工會對國家提出額外解方的用心表示理解，但也同時提出幾項建議。首先，現存UCC應設置預期達成目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，或另尋其他場址；其次，政府應考慮設置院前諮詢管道，讓民眾可透過線上或電話諮詢方式知曉其問題可能適合在UCC獲得協助，因而不直往急診而去。

再者，若UCC是政府應變災難與大量傷患「韌性醫療」的一環，應考慮將其成員列入定期訓練之列，並以「社區急救站」標準來打造；最後，希望政府正視UCC與醫院急診之間的巨大資源鴻溝，這3倍以上的經費差異可看作是醫護勞動力受到壓搾的程度。

陳亮甫說，今年冬天最寒冷的時節已至，天冷時民眾就醫意願降低，但回暖、放晴的片刻往往是全國各地急診室災難的開始，期盼對於UCC概念的重新思考與應變，以順利撐過最凜冽的寒冬。