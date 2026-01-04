美夜襲抓走委國總統 醫因「這句話」狠嗆賴清德：要不要出來譴責美國
美國總統川普稱成功襲擊委內瑞拉並抓獲總統馬杜洛。時事評論家、醫師沈政男狠嗆賴清德，不是說「侵略者才是和平破壞者」，要不要譴責美國侵略委國？綠營人士要不要罵川普？3個字「不期待」，因他們就從頭到尾不曉得自己在幹嘛！
⭐2025總回顧
沈政男指出，川普為何要侵略委內瑞拉？他認為，連川普自己也搞不清楚出兵委內瑞拉的理由？那些在那邊幫川普講理由的人根本是自作多情。「紐約時報社論講得很清楚，此舉就是非法而且不明智。」
而美國在冷戰與後冷戰時代侵略其他國家，每次都號稱為了什麼冠冕堂皇的理由，什麼大規模武器有的沒有的，到最後都證明子虛烏有，而且治絲益棼，然後虎頭蛇尾落跑了。
他進一步表示，賴清德不是說侵略者才是和平破壞者，要不要出來譴責美國侵略委內瑞拉？而大陸2027要侵略台灣是侵略，美國2026侵略委國就不是侵略啊？
如果美國2026侵略委內瑞拉不用譴責，為何大陸沒有要侵略台灣，就在那邊叫罵連天？那譴責俄羅斯侵略烏克蘭，說大陸可能侵略的綠營人士，要不要出來罵川普？但說真的就3個字「不期待」。因為他們就從頭到尾不曉得自己在幹嘛！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言