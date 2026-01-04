電視開講被喊卡 陳水扁：卓揆下令不准播

前總統陳水扁原訂在鏡電視主持節目「總統鏡來講」，昨天上午首播前，扁突然透過臉書表示，雖然國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）放行鏡新聞線上播出，但法務部矯正署署長林憲銘跟他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠；他要對期待的朋友說「抱歉讓大家失望了」。

矯正署發言人、副署長劉明彰回應，受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，落實訪查與督管；至於節目停播是否涉及行政院長指示，他未接獲相關訊息，無從評論。

台中監獄指出，針對陳水扁申請主持電視節目一案，係依管理辦法第七條，覈實審核其申請內容與病況後，依法「予以駁回」，並將持續督管其行為，要求務必恪守相關規範。

陳水扁因陳敏薰買官案等四大弊案，遭判刑廿年定讞，於二○一五年一月五日獲准保外就醫出監，迄今近十一年，保外就醫展延次數已達四十三次，已創下我國司法史上保外就醫受刑人最長紀錄。

依規定，陳水扁自二○一五年一月起，每三個月須由台中監獄評估病情，決定是否展延保外就醫期限。陳水扁長期展延情形，也屢遭外界質疑是否存在政治介入司法的「雙重標準」。

陳水扁保外就醫後，多次因公開活動引發爭議。二○一七年擬參加凱達格蘭募款餐會，台中監獄曾提出「不進入會場」「不上台」「不演講」「不談政治」及「不接受媒體採訪」等但書，外界簡稱為「五不原則」，成為檢視其是否違規的依據。

扁近年較受矚目的爭議事件，台中監獄多僅回覆「了解後評估處理」，未認定違規，但此次申請主持電視台節目，卻遭駁回。綠營內有人指出，陳水扁昨天直指卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，恐是製造壓力，向賴清德總統爭取實質特赦。該人士提到，扁日前力挺非賴系立委陳亭妃參選台南市長，被解讀為「跟賴唱反調」，如今又點名卓榮泰卡節目，叫板意味濃厚。

總統府發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健康能受到最好的照顧。

國民黨主席鄭麗文昨表示，先前賴總統是最用力要幫扁免牢獄之災，結果前總統蔡英文無法特赦扁，到了賴清德當總統，也對扁不聞不問，「到底是什麼原因停播？是否真如同陳水扁所說的，還是他故意想要將賴清德跟行政院長卓榮泰一軍，看他們是如何棄他們的祖師爺於不顧的？這就挑戰民進黨、賴總統和卓榮泰自己怎麼處理了」。