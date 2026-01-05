快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文要看好戲！綠修兩岸條例 陸喊迎頭痛擊

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷陳政錄賴錦宏／綜合報導

民進黨立委林宜瑾等連署提案修正「兩岸人民關係條例」，擬改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼。國民黨主席鄭麗文昨表示，賴總統的子弟兵提出藐視憲法、挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴總統會怎麼處理。

⭐2025總回顧

儘管林宜瑾提案近來受到在野大力抨擊，但據了解，林仍會維持原提案。民進黨立委蔡易餘過去也曾提案刪除「兩岸關係條例」中「國家統一」字眼，引發軒然大波，最終撤案收場。昨天被問到現在修法是否為適合時機點？蔡易餘說，應讓提案委員判斷。

鄭麗文昨受訪批評「可悲」，指台獨已經淪為台灣政客的政治遮羞布，林宜瑾是已向檢調認罪、承認詐領助理費，是個十足的貪汙犯，民進黨長年執政的台南，嫡系子弟兵一再出現嚴重的貪腐問題，賴總統卻不聞不問。中廣前董事長趙少康質疑賴系人馬在打什麼主意？是要幫助美國軍火商發兩岸戰爭財？

大陸國台辦發言人陳斌華昨天回應，這是赤裸裸推動「法理台獨」，破壞台海地區和平穩定，大陸將依「反分裂國家法」，予以迎頭痛擊。

鄭麗文 兩岸人民關係條例 林宜瑾 國台辦

延伸閱讀

國際青年商會總會長就職 鄭麗文勉青年企業家放眼兩岸與全球和平

蔡易餘、黃榮利初選政見會互槓 焦點鎖定治水成效與派系包袱

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

出席高雄市雲林同鄉會 鄭麗文籲挺張嘉郡、柯志恩

相關新聞

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

前總統陳水扁欲主持節目遭中監駁回，總統府被問及此事，發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健...

再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德總統蒞臨，他在致詞時提到，政府不...

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行...

陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，...

鄭麗文要看好戲！綠修兩岸條例 陸喊迎頭痛擊

民進黨立委林宜瑾等連署提案修正「兩岸人民關係條例」，擬改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼...

美夜襲抓走委國總統 醫因「這句話」狠嗆賴清德：要不要出來譴責美國

美國總統川普稱成功襲擊委內瑞拉並抓獲總統馬杜洛。時事評論家、醫師沈政男狠嗆賴清德，不是說「侵略者才是和平破壞者」，要不要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。