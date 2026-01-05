聽新聞
鄭麗文要看好戲！綠修兩岸條例 陸喊迎頭痛擊
民進黨立委林宜瑾等連署提案修正「兩岸人民關係條例」，擬改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」字眼。國民黨主席鄭麗文昨表示，賴總統的子弟兵提出藐視憲法、挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴總統會怎麼處理。
儘管林宜瑾提案近來受到在野大力抨擊，但據了解，林仍會維持原提案。民進黨立委蔡易餘過去也曾提案刪除「兩岸關係條例」中「國家統一」字眼，引發軒然大波，最終撤案收場。昨天被問到現在修法是否為適合時機點？蔡易餘說，應讓提案委員判斷。
鄭麗文昨受訪批評「可悲」，指台獨已經淪為台灣政客的政治遮羞布，林宜瑾是已向檢調認罪、承認詐領助理費，是個十足的貪汙犯，民進黨長年執政的台南，嫡系子弟兵一再出現嚴重的貪腐問題，賴總統卻不聞不問。中廣前董事長趙少康質疑賴系人馬在打什麼主意？是要幫助美國軍火商發兩岸戰爭財？
大陸國台辦發言人陳斌華昨天回應，這是赤裸裸推動「法理台獨」，破壞台海地區和平穩定，大陸將依「反分裂國家法」，予以迎頭痛擊。
