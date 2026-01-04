川普打擊委內瑞拉牽動美中台？ 牛煦庭：對台灣確實是警訊

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，兩人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所，新聞一出震驚各界。美國多位學者也分別作出不同分析，關注中共是否對台採取類似作為。國民黨立委牛煦庭認為，如此情況對台灣確實是警訊，但在環境逐漸對中國大陸有利情況下，沒有必要貿然行動。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）指出，「封鎖、斬首」的戰術已形成先例，恐怕產生示範效應，讓北京「有樣學樣」用在台灣議題上。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，兩者情況不同；北京對台有其既定戰略，不太可能因美對委國的行動而產生重大改變。

牛煦庭分析，美國對委內瑞拉的強勢處理，若搭配川普一直以來類似「門羅主義」的主張，確實對台灣是個警訊。其一，是美國此番不顧國際法、甚至跳過自家國會的模式，象徵著強權完全不受制約，這樣的模式是否為國際社會所接受？若最終的結果是接受或是默許，那麼要依靠全世界制約中國大陸單邊主義的機會將更加渺茫。