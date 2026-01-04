快訊

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

北一女師大讚雙城演講技巧…遭網友質疑 蔣萬安反應曝光

川普打擊委內瑞拉牽動美中台？ 牛煦庭：對台灣確實是警訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，兩人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所，新聞一出震驚各界。美國多位學者也分別作出不同分析，關注中共是否對台採取類似作為。國民黨立委牛煦庭認為，如此情況對台灣確實是警訊，但在環境逐漸對中國大陸有利情況下，沒有必要貿然行動。

⭐2025總回顧

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）指出，「封鎖、斬首」的戰術已形成先例，恐怕產生示範效應，讓北京「有樣學樣」用在台灣議題上。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，兩者情況不同；北京對台有其既定戰略，不太可能因美對委國的行動而產生重大改變。

牛煦庭分析，美國對委內瑞拉的強勢處理，若搭配川普一直以來類似「門羅主義」的主張，確實對台灣是個警訊。其一，是美國此番不顧國際法、甚至跳過自家國會的模式，象徵著強權完全不受制約，這樣的模式是否為國際社會所接受？若最終的結果是接受或是默許，那麼要依靠全世界制約中國大陸單邊主義的機會將更加渺茫。

其二，是美國試圖從俄烏戰爭中抽身、並與中國大陸維持穩定友善的關係，但對南美洲事務卻下重手，顯然將重心從歐亞移回美洲，很有可能導引各洲「各管各事，不互相找麻煩」的新平衡。在如此結構下，中國大陸身為亞洲的強權，話語權反而提升，對台灣來說確實不是什麼好消息。至於北京是否有樣學樣，倒是不會立刻發生，中國大陸有自己的節奏，而且環境對他們逐漸有利，在這個狀態下沒有必要貿然行動。

美國總統川普和大陸國家主席習近平近月是否上演川習會，將對美中台和兩岸關係造成影響。圖為川習2019年在G20峰會上見面。美聯社
美國總統川普和大陸國家主席習近平近月是否上演川習會，將對美中台和兩岸關係造成影響。圖為川習2019年在G20峰會上見面。美聯社

美國 牛煦庭 委內瑞拉

延伸閱讀

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

門羅主義復活？中經院長：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等

美軍抓捕馬杜洛獲川普肯定 委內瑞拉未來陷懸念

川普決暫接管委內瑞拉 挨轟恐讓美國陷入泥淖

相關新聞

再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德總統蒞臨，他在致詞時提到，政府不...

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行...

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

前總統陳水扁因龍潭收賄等四大弊案，遭判刑20年確定，2015年初獲保外就醫迄今，屢次被外界質疑有站台造勢、接受採訪、主持...

內政部：未拖延高虹安復職程序 提醒若二審更審再判高貪汙須停職

新竹市長高虹安指出，不理解內政部以其立委任內的助理費案件停止市長職務、同意其復職比將其停職的處理時間長，以及未來助理費案...

美委衝突升溫 外交部高度關注：與美合作為區域穩定做貢獻

美國總統川普下令大規模襲擊委內瑞拉，抓獲委國總統馬杜洛及其夫人，將接管委內瑞拉直到「直到安全、妥善地完成政權過渡」。我外...

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

前總統陳水扁欲主持節目遭中監駁回，總統府被問及此事，發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。